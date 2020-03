un milieu de gamme qui a compliqué

La société des ailes a présenté le Moto G8, un smartphone avec lequel Motorola pointe vers le milieu de gamme, un marché qui est devenu de plus en plus compliqué par la concurrence marquée que des sociétés telles que Xiaomi, Oppo, Realme et Huawei.

Le rapport qualité-prix est essentiel pour être compétitif dans le milieu de gamme, mais la barre monte. Oppo, par exemple, commercialise désormais le Realme 5 Pro au prix de 219 euros, un excellent chiffre pour un smartphone qui monte un SoC Snapdragon 712, 8 Go de RAM, 128 Go de capacité de stockage et quatre caméras arrière.

Comme nous l’avons dit, d’autres sociétés comme Xiaomi proposent également des terminaux avec une valeur très solide de l’ordre de 200 euros, et cela donne au Moto 8G un avenir douteux dès le moment de sa présentation. Son prix officiel en Europe n’a pas encore été confirmé, mais en faisant une conversion directe, nous voyons qu’il pourrait être autour 230 euros, un chiffre très élevé pour ce qu’il propose et pour ce que l’on trouve actuellement sur le marché.

Motorola parie sur un vénérable Snapdragon 665 pour le Moto G8

Au niveau du design, le Moto G8 n’apporte rien de nouveau. Nous avons un écran frontal complètement plat et une caméra située dans un espace circulaire. A l’arrière on voit Trois caméras et un lecteur d’empreintes digitales.

Son logement suit la tendance des autres grands secteurs et parier sur le plastique en tant que matériau permettant de réduire les coûts de fabrication et de concentrer les efforts sur l’amélioration des spécifications au niveau du matériel, ce que Motorola n’a pas très bien fait.

Le cœur du Moto G8 est un Snapdragon 665 SoC, une puce dotée d’un processeur à huit cœurs divisé en deux blocs, un processeur hautes performances (quatre cœurs Kryo 260 Gold 2 GHz) et un processeur à haute efficacité (quatre cœurs Kryo 260 Silver 1,8 GHz à haute efficacité) , avec un GPU Adreno 610.

La mémoire RAM s’élève à 4 Go et sa capacité de stockage est 64 Go extensible via une carte microSD. Il possède un écran IPS de 6,4 pouces avec une résolution de 1560 x 720 pixels et dispose de trois caméras arrière de 12 MP, 8 MP et 2 MP (principale, grand angle et macro). Sur le devant, nous avons un appareil photo 8 MP.

Sinon, ce smartphone est livré avec une batterie de 4000 mAh avec recharge rapide et a Android 10 Comme système d’exploitation. Nous n’avons pas de détails sur sa date de lancement en Espagne, mais Motorola a confirmé qu’il sera disponible à l’international, ce n’est donc qu’une question de temps.