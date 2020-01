Un milliardaire japonais cherche une entreprise pour voyager sur la lune

Je voulais un partenaire féminin qui a rejoint le Le milliardaire japonais Yusaku Maezawa en voyage sur le lune.

l’entrepreneur 44 ans a été révélé à Septembre 2018 comme le premier citoyen privé à voyager au-delà de l’orbite terrestre basse.

“Depuis que je suis enfant, j’aime la lune”, a déclaré Maezawa, fondateur du centre commercial de mode en ligne de Zozotown en 2018. “Le simple fait de regarder la lune a alimenté mon imagination.”

Mais la 22e personne la plus riche du Japon n’aime pas être seule.

Qu’est-ce que le milliardaire japonais a en tête?

Maezawa prévoit de réunir un groupe de virtuoses (peintres, photographes, musiciens, réalisateurs, stylistes, architectes) pour l’accompagner – et une femme chanceuse – pour voir la lune “de près”.

Et quelle meilleure façon de trouver cette personne spéciale que dans une émission de télé-réalité?

Le collectionneur d’art / antiquités / supercar / vin, de valeur estimée à 2 milliards de dollars , capturera son voyage vers le véritable amour dans “Full Moon Lovers”, un “documentaire de matchmaking sérieux” du site de streaming vidéo japonais AbemaTV.

Vous êtes une femme célibataire de 20 ans ou plus, avec une personnalité brillante et positive, le désir de vivre pleinement sa vie, un désir de paix dans le monde et un intérêt à entrer dans la espace (en plus de la capacité de bien s’y préparer)?

Postulez en ligne avant le 17 janvier d’avoir l’opportunité de collaborer romantiquement avec Yusaku Maezawa.

“Alors que les sentiments de solitude et de vide commencent lentement à couler sur moi, il y a une chose à laquelle je pense: continuer à aimer une femme”, a-t-elle déclaré dans un message publié sur le site Web de l’émission. “Je veux trouver un” partenaire de vie “. Avec ce futur partenaire à moi, je veux crier notre amour et notre paix dans le monde depuis l’espace “.

Le processus de sélection commence à la fin de ce mois, les premières dates de jumelage étant prévues pour la mi-février. Une décision finale sera prise fin mars.

Bien sûr, cette idée extravagante est sexiste, d’exclusion et tout simplement inquiétante. Mais ce n’est pas le premier plan insensé de Maezawa: dans 2019, a battu le record de retweet de Twitter en promettant de donner 100 millions de yens à 100 utilisateurs de réseaux sociaux qui l’ont suivi et retweeté.