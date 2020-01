Un milliardaire japonais se retire d’un projet télévisé de rencontres lunaires – .

Le passionné de l’espace milliardaire japonais Yusaku Maezawa a rompu avec AbemaTV, qui travaillait sur une émission de rencontres de télé-réalité axée sur son voyage prévu autour de la lune. (Yusaku Maezawa via Twitter)

Ce n’est pas vous, c’est moi: c’est essentiellement ce que le milliardaire japonais Yusaku Maezawa dit à propos de sa décision de mettre fin à la participation à une émission de jumelage de télé-réalité qui aurait retracé la sélection d’une candidate pour l’accompagner lors d’un voyage autour de la lune.

Maezawa a annoncé le changement de cœur et sa demande d’annuler l’émission sur le service de streaming vidéo AbemaTV du Japon, dans une série de tweets. Il y a deux semaines, l’entrepreneur de commerce de détail de mode de 44 ans a annoncé l’appel au casting de “Full Moon Lovers”. Le grand prix devait être un voyage autour de la lune avec Maezawa, probablement sur le super vaisseau spatial SpaceX au début des années 2020.

Il a admis qu’il avait des «sentiments mitigés» à propos de la téléréalité, même lorsqu’il a accepté de le faire. «Penser que 27 722 femmes, avec des intentions et un courage sérieux, avaient utilisé leur temps précieux pour postuler me fait extrêmement remords de conclure et d’informer tout le monde de ma décision égoïste», a écrit Maezawa. Il s’est excusé auprès des requérants ainsi que du personnel d’AbemaTV, disant qu’il était «vraiment désolé du fond du cœur».

AbemaTV a annoncé qu’elle annulait l’émission conformément aux souhaits de Maezawa, mais rien n’indique que Maezawa annule son voyage autour de la lune. Ce voyage est en cours depuis 2018. Au moment où il a été annoncé, Maezawa a déclaré qu’il apportait un soutien financier au développement de Starship, qui se déroule rapidement, et amènerait un groupe d’artistes et d’interprètes avec lui une fois que Starship serait prêt à faire le vol.