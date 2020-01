Un milliardaire japonais signe pour un jeu de rencontres avec un voyage sur la lune comme prix – .

Le milliardaire japonais Yusaku Maezawa a tweeté un appel au casting pour qu’une femme fasse un voyage autour de la lune avec lui, pour un documentaire vidéo en streaming. (Yusaku Maezawa via Twitter)

Qu’obtenez-vous lorsque vous traversez «The Bachelor» avec «Survivor», puis effectuez un voyage autour de la lune? Vous pourriez obtenir le projet de télé-réalité pour lequel le milliardaire japonais Yusaku Maezawa a signé.

Le terrain a fait des vagues au cours du week-end lorsque Maezawa, 44 ans, a tweeté un appel à “venir sur la lune avec moi”. Comme dans, postulez pour être un candidat à “Full Moon Lovers”, qui est présenté comme un “documentaire de matchmaking sérieux” pour AbemaTV, une chaîne japonaise de streaming vidéo. Les candidats doivent être des femmes célibataires, âgées de 20 ans ou plus, avec une personnalité brillante et positive, un intérêt pour l’espace et un désir de paix dans le monde.

L’objectif de Maezawa semble être de trouver un compagnon pour l’accompagner sur le super vaisseau spatial SpaceX pour un voyage autour de la lune qui devrait se dérouler dès 2023. Il paie à SpaceX un prix non divulgué de plusieurs millions de dollars pour réserver Starship à son usage. Lorsque l’accord a été annoncé il y a 16 mois, Maezawa a déclaré qu’il emmènerait des artistes et des interprètes, mais apparemment, il économise maintenant de la place pour une connexion amoureuse.

Les candidats potentiels doivent faire face à une date limite de dépôt des candidatures le vendredi 17 janvier et la “décision finale concernant le partenaire” est attendue fin mars. Le pitch de Maezawa a attiré de nombreux ewws et WTF (consultez les commentaires sur l’histoire de Gizmodo pour un échantillon), mais vous devez vous rappeler qu’il s’agit essentiellement de la télé-réalité, ce qui n’est pas la même que la réalité. Le concept est conforme à la folie qui a entouré la campagne infructueuse du chanteur de boys band Lance Bass pour aller dans l’espace en 2002, ou aux cadeaux d’un million de dollars de Maezawa en 2019 et 2020.