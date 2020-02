un mobile qui utilise l’IA pour vous empêcher de prendre des selfies nus

Envoyer une photo en relief depuis le mobile n’est pas toujours une bonne idée. La peur que le matériel finit entre les mains de tiers Il est toujours latent et c’est pourquoi des applications comme Snapchat suppriment automatiquement le contenu après quelques secondes.

Il niveau de protection suivant Il est exploré par la société japonaise Tone, qui a récemment annoncé son nouveau mobile e20 l’intelligence artificielle pour vous empêcher de prendre un “nu”.

Ceci est possible grâce à une fonctionnalité appelée “Protection du smartphone” que grâce à un algorithme dans le logiciel de la caméra, Détectez automatiquement si vous avez pris une photo ou une vidéo nue et l’empêche d’être stocké dans la mémoire du téléphone. Ton indique cette option On pensait chez les enfants et que l’e20 peut avertir les parents lorsque leurs enfants prennent un selfie de ce type.

En termes de spécifications, Le e20 est un terminal peu attrayant. Il possède un écran de 6,2 pouces avec une résolution HD +, un processeur MediaTek Helio P22, 4 Go de RAM, 64 Go de mémoire interne extensible à 320 Go. Au dos est un triple caméra arrière (12 MP principal +13 MP grand angle + 2 MP de profondeur), ainsi qu’un capteur d’empreintes digitales.

The Tone e20 exécuter sous Android 9.0 et est alimenté par une batterie de 3 900 mAh. Tout ce qui précède a un prix approximatif de 164 euros Et il est exclusif au marché japonais. On ne sait pas si l’algorithme est lié uniquement à l’appareil photo ou s’il fonctionne également avec les images stockées dans la bobine photo. Il n’y a également aucun détail quant à savoir si l’intelligence artificielle bloque la fonction de capture d’écran pour stocker la photo.

L’initiative de l’entreprise est intéressante, surtout à un moment où culture “pack” Il est populaire parmi les adolescents de nombreux pays. Les photos envoyées à une personne de confiance supposée finissent entre les mains d’autres personnes, qui les partagent sous forme de colis et peuvent conduire à des situations d’intimidation ou de traite des êtres humains.

