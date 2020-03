Un modèle AirPods Pro moins cher pourrait entrer en production le mois prochain – .

Il y a eu un flux apparemment infini de rapports sur l’iPhone 9, et s’il sera retardé ou non, ces dernières semaines, mais les nouveaux modèles d’iPhone ne sont pas le seul matériel qu’Apple va publier cette année. Nous avons également entendu dire qu’Apple prévoyait de lancer un modèle moins cher des AirPods Pro – que certains rapports appellent AirPods Pro Lite – et nous pouvons maintenant savoir quand le nouveau modèle entrera en production.

Selon un rapport payant de la publication taïwanaise DigiTimes (via MacRumors), Apple commencera la production des soi-disant écouteurs AirPods Pro Lite dans environ un mois. Voici la citation complète:

Les fournisseurs de puces et de composants se préparent pour la nouvelle production d’AirPods

La production d’une version d’entrée de gamme des AirPods Pro d’Apple, surnommée provisoirement AirPods Pro Lite, devrait démarrer entre la fin du premier trimestre et le début du deuxième trimestre, selon des sources chez les fournisseurs de puces et de composants impliqués dans la fourniture. chaîne pour le dispositif TWS.

Cela implique qu’Apple pourrait commencer à produire son nouveau modèle d’AirPods au début du mois d’avril, qui pourrait mettre en place un lancement cet été. Nous savons qu’Apple a probablement (ou a fait, selon la façon dont l’épidémie de coronavirus affecte les plans de l’entreprise) un événement de printemps prévu pour la fin du mois prochain, donc cela élimine à peu près toute possibilité que le modèle AirPods Pro «d’entrée de gamme» serait annoncé dans moins de quatre semaines.

Bien que les AirPods Pro Lite soient apparus dans plusieurs rapports au cours des dernières semaines, aucun détail réel n’a été divulgué, comme à quoi pourraient ressembler les écouteurs ou comment Apple les différencierait des AirPods à 159 $ et des AirPods à 249 $. Certains ont deviné que le nouveau modèle pourrait adopter la conception des AirPods Pro sans toutes les fonctionnalités que le modèle Pro ajoute, mais nous devrons attendre plus d’informations pour faire surface.

