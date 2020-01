Dans notre récit des différents systèmes à créer batteries infinies qui respectent l’environnement beaucoup plus que nous ne le faisons actuellement avec ceux montés sur nos smartphones, une recherche allemande le promet très bien. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une nouveauté absolue dans le paysage scientifique, leL’Institut Fraunhofer a trouvé une nouvelle façon d’exploiter la “technologie piézoélectrique” convertir les vibrations des trains circulant sur les voies de la gare en électricité.

Le frottement des rails sur les rails génère en effet une série d’oscillations des matériaux qui peuvent être converti en énergie grâce à des générateurs piézoélectriques. De cette façon, les chercheurs ont réussi à alimenter des capteurs, des récepteurs radio, des systèmes GPS et d’autres appareils à faible consommation.

Batteries sans fin: un modèle utilise les vibrations des trains en marche

Mais à partir de cette technologie de nom bizarre comment en arrive-t-on à créer des batteries normales pouvant alimenter un smartphone? Peter Spies, ingénieur à la tête de l’étude réalisée par l’Institut Fraunhofer, a déjà répondu à cette question:

«La collecte d’énergie élimine le besoin de câbles pour alimenter ou recharger les batteries des appareils mobiles. Les vibrations sur l’équipement, les machines ou les structures peuvent être utilisées pour produire de l’électricité. Cette énergie peut être utilisée directement pour alimenter de petits systèmes électroniques. “

Selon Spies et son équipe, un “chargeur piézoélectrique” il peut être appliqué non seulement aux voies ferrées mais aussi aux machines à laver, aux voitures et à tout ce qui produit une vibration. Une technologie qui, appliquée à grande échelle, pourrait alimenter de nombreux appareils urbains, e une fois harnachés dans une batterie, nos smartphones n’auraient plus de problèmes.

Les expériences de l’institut sur les trains de marchandises, les camions et les voitures ont réussi à alimenter certains smartphones et navigateurs par satellite, mais à l’avenir, cette technologie fera de grandes choses.