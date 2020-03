Un musicien crée un algorithme pour mettre fin aux poursuites en matière de droit d’auteur concernant la musique

Un avocat et un codeur ont créé un algorithme pour écrire toutes les mélodies de la musique occidentale et les ont tous libérés du droit d’auteur pour révéler la nature ridicule des lois sur le droit d’auteur. Damien Riehl (l’avocat) et Noah Rubin (le codeur) sont tombés sur cette idée au cours d’une conversation aléatoire. Il est passé d’une «expérience de pensée» à une défense potentielle de tout ce qui est musical et artistique.

Une mélodie est, par définition, simplement une séquence de notes musicales arrangées pour être attrayantes sur le plan sonore. Logiquement parlant, le droit d’auteur sur une mélodie est en soi un concept discutable. Malheureusement, les artistes poursuivent pour violation des droits d’auteur sur des concepts musicaux de base étonnamment souvent – une dure réalité à laquelle des artistes tels que Katy Perry et Sam Smith peuvent attester.

Ce type de litige moralement discutable a incité Riehl et Rubin à créer leur algorithme et à mettre en évidence le ridicule de certains procès musicaux. Selon The Atlantic, le couple a construit un outil qui séquencerait plus de 68 milliards de mélodies, le sauvegardait sur un disque dur, le protégeait et publiait les fichiers en ligne. En effet, ils ont maintenant produit 68 milliards de mélodies qui ne peuvent être considérées comme la propriété d’un artiste en particulier. Ils ont l’intention d’étendre la base de données All the Music et de procéder à des accords à l’avenir.

Pourquoi l’algorithme fait sens

Le concept entier ne fonctionne que parce que la musique est construite sur des faits. Dans TEDx Talk de Damien Riehl, il mentionne que les chiffres sont des faits puisque les quantités existent depuis la nuit des temps et que les faits sont rarement affectés par le droit d’auteur. De même, suggère-t-il, les notes de musique sont également des faits. Le son qu’un piano fait lorsqu’une touche est enfoncée n’est qu’un bruit déclenché par des objets entrant en contact les uns avec les autres. L’humanité a qualifié ces bruits de notes mais nous ne les avons pas créés. Riehl soutient: “Alors peut-être que si ces chiffres existent depuis le début des temps et que nous les extrayons, peut-être que les mélodies ne sont que des mathématiques, ce qui n’est que des faits, qui ne sont peut-être pas protégés par le droit d’auteur.”

En considérant que la musique occidentale n’implique que quelques dizaines d’instruments et de profils sonores, il devient évident que la musique est quantifiable. Il est possible d’assigner une valeur numérique à chaque note d’un piano, par exemple, puis de disposer une série de ces nombres. En bref, les mélodies peuvent être générées par les mathématiques, ce qui est exactement ce que l’algorithme de Riehl et Rubin accomplit. Il y a certainement plus de 68 milliards de mélodies possibles (sachez que presque tout peut devenir un instrument de musique) mais, limitées à un type de musique, les possibilités deviennent soudainement limitées. La paire a déduit que les mélodies les plus populaires se composent d’environ 8 notes, donc sur la base de cela, le logiciel a généré toutes les combinaisons possibles de mélodies à 8 notes et 12 temps.

La viabilité juridique de toute la musique

La faille potentielle dans l’utilisation des mathématiques et de la logique pour créer des mélodies est que les bonnes mélodies ne sont pas décidées par la logique brute. Le talent artistique pour faire de la musique vient du choix subjectif de sons attrayants. En conséquence, il est difficile d’imaginer que toute la musique soit utilisée comme défense juridique dans une poursuite pour droit d’auteur. Quelque part dans ces 68 milliards de fichiers se trouvent de superbes mélodies sur lesquelles un artiste est tombé précédemment, il ne peut donc pas annuler rétroactivement ces droits d’auteur. Riehl a reconnu l’improbabilité que l’outil fonctionne comme une défense juridique viable et a répondu qu’il préférerait que son existence catalyse la réforme du droit d’auteur au Congrès. Peu importe que cela se produise, il convient d’apprécier la réalité amusante selon laquelle il y a de fortes chances que chaque chanson populaire nord-américaine qui a existé – ou qui existera jamais – ait déjà été créée par les mathématiques.

