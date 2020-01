Un mystérieux smartphone avec une double caméra selfie de 44 MP apparaît sur le Web

la smartphone du futur sera équipé de caméras de plus en plus performantes, grâce auquel capturer des moments précieux sans disposer d’un appareil professionnel dédié. Au cours des derniers mois, nous avons assisté au dépeuplement de nombreux smartphones avec deux caméras frontales, pour prendre des selfies en mode portrait ou ultra large. Parmi eux, le Samsung Galaxy S10 +, le Redmi K30 par Xiaomi, le Realme X50 5G, le Google Pixel 3 et leiPhone 11.

Au cours des dernières heures, une image d’un smartphone mystérieux qui mettrait en œuvre la première caméra selfie double de 44 MP. L’image a été publiée sur Twitter par @Mrwhosetheboss, un YouTuber, qui en aurait possédé un smartphone qui n’a pas encore été lancé, sans toutefois faire connaître son producteur.

Tenir un smartphone inédit en ce moment, avec la PREMIÈRE caméra frontale à double perforation de 44 mégapixels au monde…

Quelqu’un peut-il deviner de quelle entreprise? pic.twitter.com/A0VhiXxJog

– Arun Maini (@Mrwhosetheboss) 20 janvier 2020

L’image montre le haut du smartphone, ainsi que la double caméra frontale située dans le coin gauche de l’appareil. Quel smartphone pourrait-il être? De nombreux utilisateurs qui ont répondu à l’article postulent qu’il s’agit d’un smartphone à venir OPPO.

Le prochain smartphone OPPO aura-t-il une double caméra selfie de 44 MP?

Cela ressortirait tout d’abord de la style d’icônes (celle de la batterie, du bluetooth et de la carte SIM), ce qui semble être typique du coloros. Deuxièmement, le fond d’écran défini sur le smartphone est l’un des arrière-plans prédéfinis d’OPPO, que l’on retrouve sur tous les smartphones du constructeur. Ce détail a également été souligné par un utilisateur actuellement en possession d’un OPPO Reno 3 Pro.

En fait, maintenant je suis sûr que c’est un appareil Oppo. J’ai exactement le même fond d’écran sur Oppo Reno 3 Pro! pic.twitter.com/hldvgU7Si0

– Frankie Herrera (@frankie_tech) 20 janvier 2020

De plus, le smartphone affiche la Barre latérale intelligente OPPO, grâce auquel vous pouvez accéder rapidement à certaines applications simplement avec un interrupteur de droite à gauche. S’il en était vraiment ainsi, celui montré sur Twitter par le YouTuber pourrait être le suivant OPPO Find X2 ou OPPO Reno 4.