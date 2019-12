Un navire de recherche de Paul Allen enquête sur l'épave du «Titanic d'Asie» – Le naufrage d'un ferry de 1987 a tué 4 300 personnes – .

(intégré) https://www.youtube.com/watch?v=oxMUyLnVWBo (/ intégré)

La scène de la pire catastrophe maritime en temps de paix de l'histoire – connue sous le nom de «Titanic d'Asie» – a été inspectée par le navire de recherche (R / V) Petrel, le navire d'exploration détenu et exploité par le défunt Paul Allen Vulcan Inc.

Le R / V Petrel a travaillé en partenariat avec le Musée national des Philippines pour examiner le site du M / V Doña Paz et du M / T Vector dans le détroit de Tablas en avril. Le ferry à passagers et le pétrolier sont entrés en collision le 20 décembre 1987, tuant environ 4 386 personnes. Seules 24 personnes auraient survécu.

Cette découverte est la plus récente pour une équipe Vulcan qui a localisé et arpenté de nombreux naufrages en eau profonde grâce à son utilisation d'équipements et de technologies sous-marins avancés.

"Au cours de notre travail de recherche d'épaves de la Seconde Guerre mondiale dans les mers des Philippines, les gens nous ont souvent demandé de chercher le Doña Paz et nous ont raconté des histoires de proches qui avaient péri", a déclaré dans un communiqué Robert Kraft, directeur des opérations sous-marines de Vulcan Inc. communiqué de presse jeudi. «Nous avons eu l'honneur d'aider le gouvernement philippin dans cette mission et espérons que la nouvelle clôturera les familles et les amis de ceux qui ont disparu en mer.»

Le site Web du Maritime Executive a décrit l'accident, qui s'est produit alors que Doña Paz, surpeuplée, a navigué de l'île de Leyte à Manille, la capitale philippine. Un incendie de pétrole s'est propagé du Vector au ferry et des personnes auraient sauté dans des eaux enflammées.

Vulcan a déclaré que les épaves des deux navires avaient été trouvées dans la mer de Sibuyan, aux Philippines, à plus de 2 200 mètres l'une de l'autre à une profondeur de plus de 500 mètres. Les deux épaves sont debout sur la quille et sont largement intactes sur le fond marin.

La libération des images, bien que capturées au printemps dernier, est programmée pour le 32e anniversaire de la catastrophe vendredi.

L'équipage du Petrel de 250 pieds a découvert plus de 30 navires de guerre coulés, dont des trouvailles antérieures, notamment l'USS Indianapolis, l'USS Lexington, l'USS Juneau, l'USS Helena, l'USS Hornet et les transporteurs japonais IJN Kaga et IJN Akagi.