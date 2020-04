un nouveau casse-tête pour Zoom

Bien que la conversation sur les services de messagerie instantanée commence généralement, Whatsapp y Télégramme, ce qui est certain, c’est que Facebook Messenger C’est, à la fois dans le monde et en Espagne, le deuxième service le plus utilisé dans cette catégorie. Quelque chose de plus frappant encore si l’on considère que WhatsApp, qui occupe la première position, appartient également à la société Zuckerberg. Preuve que bien que ces dernières années, et surtout chez les plus jeunes, le mème «Facebook existe-t-il toujours?» (quelque chose dont nous avons déjà parlé ici), la société de réseau social continue d’avoir beaucoup de traction dans certains domaines.

Ainsi, en réaction à la situation actuelle de confinement, ils ont répondu avec Facebook Messenger Desktop (le client de ce service pour Windows et Mac) comme un outil pour faciliter le télétravail. Il n’est pas perdu pour personne que la vidéoconférence, ce service que tout le monde connaissait mais pas beaucoup, ait acquis une pertinence inimaginable il y a quelques mois à peine. La preuve en est la situation désastreuse de Zoom avec, en même temps, une croissance incroyable du volume d’utilisateurs et une avalanche de problèmes de sécurité récemment connus.

Pas plus tard qu’hier, nous avons appris que Telegram allait faire un premier pas dans cette direction, intégrant les appels dans son service, et aujourd’hui nous nous sommes réveillés avec la nouvelle que, bientôt, Facebook Messenger incorporera des Roms Messenger, une salle de vidéoconférence de groupe dans le style de celles déjà proposées par Zoom et des services similaires. Les prévisions suggèrent que cette nouvelle fonctionnalité sera disponible dans la version bêta de Messenger sur Windows et Mac dans les prochains jours.

Voici quelques-unes de ses principales caractéristiques:

Les salles peuvent être créées à partir de Faceeboook et Facebook Messenger

Il sera possible d’inviter n’importe qui à participer à l’appel vidéo, même s’il n’a pas de compte Facebook.

Facebook ajoutera également des moyens de créer des salles à partir d’Instagram Direct et de WhatsApp

Les salles peuvent être démarrées et partagées sur Facebook via des actualités, des groupes et des événements.

Lors de la réception d’une invitation, il sera possible de l’accepter à partir du smartphone et du PC.

Il ne sera pas nécessaire de télécharger des applications ou des modules complémentaires pour utiliser le service.

L’application Facebook Messenger comprendra des effets visuels tels que des skins, des arrière-plans et des effets d’éclairage.

Les salles auront (mais pas dès le premier jour) une capacité de 50 personnes sans limite de temps.

En pensant aux problèmes de sécurité et de confidentialité (et sûrement avec un œil sur Zoom), les responsables de cette nouvelle fonction de Facebook Messenger y ont intégré, dès le premier instant, un ensemble d’outils pour les hôtes des réunions contrôlent les participants en eux. Par exemple, vous pouvez bloquer l’accès à une pièce après le début d’un appel vidéo. Cela empêchera les accès imprévus qui pourraient passer inaperçus s’ils se produisent à un moment où le groupe prête attention à d’autres choses.

Il sera également possible d’expulser les participants indésirables. De plus, en effectuant cette action, l’accès à la salle sera automatiquement bloqué, empêchant tout nouvel accès par des personnes qui ne devraient pas y être. Bien entendu, le blocage n’est pas définitif, si l’administrateur le souhaite, il peut rouvrir la salle pour que de nouvelles personnes puissent rejoindre la visioconférence. De plus, si un utilisateur a bloqué un autre utilisateur, les deux ne pourront jamais accéder à la même salle.

Source: Salle de presse Facebook