Un nouveau combattant DLC Smash Bros.Ultimate sera dévoilé le 16 janvier

Nintendo se prépare à révéler une nouvelle Super Smash Bros.Ultimate Combattant DLC. La série Super Smash Bros. est un incontournable des consoles Nintendo depuis la sortie du jeu original pour la Nintendo 64. Depuis lors, il y a eu un titre Smash Bros. sur presque toutes les grandes consoles Nintendo à ce jour. Super Smash Bros.Ultimate est en fait le cinquième jeu de la série jusqu’à présent. En septembre, Ultimate avait vendu plus de 15 millions d’exemplaires, ce qui en fait le jeu de combat le plus vendu de tous les temps.

La série de combats est très appréciée dans la communauté des jeux vidéo et les fans aiment pouvoir opposer leurs personnages Nintendo préférés. Ultimate comprend notamment 74 combattants de différentes franchises allant de Donkey Kong à Castelvania. Les combattants DLC sont d’un intérêt particulier pour les fans, qui attendent avec impatience certaines des demandes les plus populaires à ajouter au jeu – bien que certains, comme Goku, aient été catégoriquement abattus par le créateur de la série Masahiro Sakurai.

Ce matin, Nintendo Versus a tweeté que le nouveau DLC serait officiellement révélé le 16 janvier. Le réalisateur de Super Smash Bros.Ultimate, Sakurai, révélera dans un livestream de 35 minutes qui est le nouveau personnage et fournira un regard en profondeur sur eux. La vidéo est diffusée à 6 heures du matin, mais peut également être consultée sur la page YouTube de Nintendo à tout moment par la suite.

Ce sera le cinquième personnage DLC à être introduit dans Super Smash Bros.Ultimate jusqu’à présent. Le premier personnage qui a été présenté était Joker de Persona 5. De là, ils ont ajouté Hero de Dragon Quest XI, Banjo & Kazooie de Banjo-Kazooie, et plus récemment Terry de Fatal Fury. Chaque fois que Nintendo annonce un nouveau DLC, les joueurs commencent généralement à théoriser qui sera le personnage. Avec ce cinquième DLC, les fans ont théorisé des personnages comme Sora de Kingdom Hearts, Doomguy de Doom et Ryu Hayabusa de Ninja Gaiden.

Super Smash Bros.est quelque chose qui reste très spécial dans le cœur d’un grand nombre de joueurs. La plupart des fans se souviennent d’avoir été assis dans une pièce remplie d’amis essayant de leur mieux de faire tomber leurs ennemis de la scène. La série a fait un très bon travail de croissance avec ses fans, donc beaucoup d’entre eux la soutiennent même à ce jour. Le nouveau DLC de personnage semble toujours créer un tollé alors que les joueurs font de leur mieux pour déchiffrer qui sera ce personnage. Les fans sauront si leur théorisation se vérifie le 16 janvier.

Super Smash Bros.Ultimate peut être joué sur la Nintendo Switch maintenant.

Source: Nintendo Versus