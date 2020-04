Un nouveau concept imagine comment Apple pourrait recréer Xcode pour iPad

Chaque année, juste après qu’Apple annonce un nouvel iPad ou quelque chose de similaire, la vieille discussion sur la version Xcode pour iPadOS est reprise. Bien que nous ne sachions pas si Apple y travaille pour la prochaine WWDC en juin, le designer Parker Ortolani est de retour avec un concept fantastique qui imagine comment Apple pourrait recréer Xcode pour l’iPad.

Xcode est un outil d’Apple qui permet aux développeurs de créer des applications pour iOS, macOS, watchOS et tvOS. Étant donné que Xcode est un programme très complexe, il n’est disponible que pour Mac pour le moment, et bien qu’Apple propose l’application Swift Playgrounds pour iPad, la société n’a jamais officiellement indiqué qu’elle prévoyait de publier une version de Xcode pour sa tablette.

L’iPadOS devenant de plus en plus sophistiqué, apportant des fonctionnalités informatiques telles que la prise en charge avancée de la souris, il est logique de penser que l’iPad devrait avoir un outil aussi professionnel. C’est là que le concept de Parker entre en jeu pour ravir notre imagination.

Si Apple apporte Xcode à l’iPad, l’application doit être complètement repensée avec une nouvelle interface adaptée au toucher. Même avec la prise en charge du clavier et de la souris, toutes les applications iPad devraient offrir une expérience principalement tactile, et cela ne devrait pas être différent avec Xcode.

Le concept montre des boutons et des menus plus grands tout en conservant l’essence de Xcode pour Mac avec le code au centre et la liste avec tous les fichiers de projet dans la barre latérale. La version iPad offrirait également un aperçu en temps réel des applications SwiftUI.

Les développeurs pouvaient immédiatement tester toutes leurs applications pour iOS directement sur l’iPad, sans avoir besoin de les exécuter sur un simulateur ou en connectant un appareil au Mac. Parker imagine également à quoi ressembleraient les outils de débogage et la console sur le Xcode pour iPad.

Personnellement, je peux voir comment Xcode pour iPad pourrait être utile pour de nombreuses raisons. Bien que j’utiliserais probablement encore mon Mac pour travailler avec Xcode, l’avoir sur mon iPad me permettrait de faire des ajustements ou de terminer un projet en déplacement sans Mac à proximité.

Il y a aussi le fait qu’un Mac peut être beaucoup plus cher qu’un iPad. Avoir Xcode sur iPad signifie que plus de développeurs pourraient créer leurs premières applications iOS avec une machine qui ne coûte que 329 $.

un aperçu du concept Xcode pour iPad avec lequel j’ai joué … a besoin d’être repensé comme un simulateur qui rétrécit et s’agrandit, une barre de menus cachée sous une icône pour quand cela est nécessaire, des points de contact plus grands, une mise en page modifiée, etc. plus en cours de route pic.twitter.com/GypzJuzJxy – Parker Ortolani (@ParkerOrtolani) 20 avril 2020

Que pensez-vous de l’idée d’avoir Xcode disponible sur iPad? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: