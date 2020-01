Un nouveau film de Mission Impossible incarne un acteur pour incarner le méchant

Deux nouveaux films de Mission: Impossible du réalisateur Christopher McQuarrie sont en route, et maintenant le réalisateur a interprété l’un des rôles principaux. Selon The Hollywood Reporter, Nicholas Hoult a signé pour les deux films, et selon les rumeurs, il incarnerait le méchant.

McQuarrie a confirmé le casting dans un post sur Instagram, où il a dit: “Dis, Nicholas Hoult, tu veux soulever un petit enfer?” Hoult a répondu dans son propre post, “Love to. Mais pourquoi s’arrêter un peu?”

Parmi les autres acteurs déjà présents dans les nouveaux films de Mission: Impossible, citons Tom Cruise, Rebecca Ferguson, Shea Whigham, Hayley Atwell et Pom Klementieff.

Avant cela, Hoult était parmi les prétendants à jouer à Batman dans le nouveau film, The Batman. Le rôle est finalement allé à Robert Pattinson, qui est très excité à ce sujet.

Hoult est peut-être mieux connu pour ses rôles de Beast dans les films X-Men et Nux dans Mad Max: Fury Road. Il a également joué un zombie dans la délicieuse romcom Warm Bodies, et plus récemment, il a interprété J.R.R. Tolkien dans le biopic sur la vie de l’auteur du Seigneur des Anneaux. Hoult agit depuis longtemps, car l’un de ses premiers rôles majeurs était en face de Hugh Grant et Toni Collette dans About A Boy alors qu’il n’avait que 12 ans.

McQuarrie a réalisé Mission: Impossible Rogue Nation en 2015 et Mission: Impossible: Fallout en 2018, deux succès au box-office. Il est le seul réalisateur à avoir géré plus d’un film dans la franchise. Il écrit et réalise les deux suivants, dont le premier devrait arriver dans les salles en juillet 2021.