Un nouveau film Marvel a fuité pour MCU Phase 5, et c’est celui que nous attendions tous – .

La phase 4 du MCU de Marvel commence cette année et contient 14 titres, dont six films et huit séries télévisées qui devraient être diffusés à intervalles réguliers en 2020 et 2021. Un rapport publié il y a quelques mois a révélé huit dates de sortie supplémentaires pour les films MCU, quatre pour 2023 et quatre pour 2024. Nous avons appelé cette période la phase 5 du MCU, étant donné que Marvel semblait indiquer que la phase 4 se terminerait en novembre 2023 avec le quatrième film de Thor.

De MCU Phase 5 ces dates, un seul a un film attaché, et c’est celui que Marvel a confirmé il n’y a pas si longtemps: Black Panther 2 devrait être lancé le 6 mai 2022. Cependant, un nouveau rapport dit que Marvel a mis en lumière un autre Projet MCU pour la phase 5, et c’est celui que nous attendions tous.

Marvel a déclaré à Comic-Con qu’il prévoyait de faire une suite pour Captain Marvel et il semble que ce film pourrait également être présenté en 2022 si tout se passe bien – nous envisageons une date de sortie en février, juillet ou octobre si cette nouvelle fuite est exacte.

Captain Marvel 2 est officiellement en préparation, a appris le Hollywood Reporter, avec la star de l’écrivain WandaVision, Megan McDonnell, qui a été embauchée pour écrire le script.

Brie Larson reprendra son rôle de capitaine Marvel pour le film, mais Anna Boden et Ryan Fleck ne reviendront pas pour diriger la suite. On ne sait pas qui prendra les rênes du nouveau film, bien que Marvel cherche apparemment à trouver une réalisatrice et à terminer le film à temps pour une sortie en 2022.

Le rapport nous propose également le premier spoiler Captain Marvel 2. La suite sera déplacée jusqu’à nos jours, ce qui est un détail crucial du film. Le premier film était une préquelle destinée à présenter le nouvel Avenger, et offre également plusieurs explications pertinentes au scénario principal de la saga Infinity. Nous avons vu comment Fury a perdu son œil et nous avons appris que le capitaine Marvel était la raison pour laquelle Fury avait créé l’initiative Avengers en premier lieu. Le film a également expliqué pourquoi Fury avait un téléavertisseur avec lui dans les scènes post-crédits d’Infinity War.

Le MCU actuel est fin 2023 en ce moment. Fin du jeu a fait progresser l’action de cinq ans, puis Far From Home a ajouté huit mois à cela. Si les sources de THR sont exactes, alors Captain Marvel 2 se produira en 2023 ou plus tard.

Il est également intéressant pour la suite que WandaVision soit censé introduire une version adulte de Monica Rambeau, selon les récentes fuites, ainsi que la nouvelle organisation SWORD que Fury a réunie. À la lumière de cela, avoir Megan McDonnell impliqué dans le script de Captain Marvel 2 est tout à fait logique.

Marvel n’a pas encore annoncé quoi que ce soit concernant Captain Marvel 2, donc ce n’est qu’une rumeur pour le moment.

Source de l’image: Marvel Studios

