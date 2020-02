Un nouveau film Star Wars serait en préparation et il a un réalisateur (mis à jour)

Mise à jour: L’élément Exegol de l’histoire de Deadline a été réfuté par Borys Kit, qui a rompu le rapport de THR sur le film. Nous avons gardé quelques références à la planète dans notre histoire ci-dessous juste pour plus de clarté, mais sinon attendez-vous à ce que le film se passe ailleurs.

Juste une précision: le nouveau projet #StarWars n’a pas lieu sur Exegol. J’ai écrit une ligne décontractée et amusante concernant les détails de l’intrigue étant inconnue, mais je l’ai liée au sujet (je le fais parfois) et Deadline l’a pris et a fonctionné avec. https://t.co/qeU496aVFf21 février 2020

Histoire originale: L’existence d’un nouveau film Star Wars a été rapportée par plusieurs médias, et il est apparemment situé sur la planète Sith d’Exegol. Le film sans nom pourrait venir sur Disney Plus ou sur des écrans de théâtre, et il aurait déjà un écrivain et un réalisateur attachés.

THR a été le premier à annoncer la nouvelle, expliquant que JD Dillard, le réalisateur du célèbre film de science-fiction Sleight 2016, est sur le point de réaliser ce nouveau film. Matt Owens, un écrivain qui a travaillé sur les émissions Luke Cage et Agents of Shield, est apparemment en train de l’écrire. Deadline a ensuite publié un rapport qui mentionnait les détails d’Exegol.

Cela n’a pas été officiellement confirmé ou annoncé par Lucasfilm, alors gardez cela à l’esprit. L’histoire n’est pas beaucoup plus en ce moment, à part qu’elle n’est apparemment pas associée au film Star Wars produit par Marvel CCO Kevin Feige, ou à la nouvelle trilogie de films de Rian Johnson annoncée précédemment.

Comme le notent les deux médias, il est plausible que tout nouveau film Star Wars puisse être envisagé pour Disney Plus, étant donné le succès massif de The Mandalorian sur la plate-forme. Le prochain film théâtral de Star Wars officiellement prévu sortira le 16 décembre 2022. Nous ne savons pas encore ce que c’est, ni qui le réalise.