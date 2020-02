un nouveau HTC de marque d’entrée de gamme

Plusieurs mois se sont écoulés depuis l’arrivée sur le marché mobile de un smartphone de marque HTC. Malgré cela, au cours des dernières heures, la société a présenté une petite surprise un nouveau smartphone d’entrée de gamme, c’est-à-dire le nouveau HTC WildFire R70.

Le HTC WildFire R70 est officiel: écran drop-notch et triple caméra

L’entreprise a donc décidé de revenir sur le marché des smartphones avec un premier appareil appartenant à la gamme moyenne-basse du marché. Le nouvel appareil est en effet équipé du processeur MediaTek Helio P23 avec un GPU Mali-G71 MP2 et est accompagné de 2 Go de RAM et 32 ​​Go de stockage interne (extensible jusqu’à 256 Go via une carte microSD).

La conception de cet appareil consiste plutôt en un Écran LCD IPS avec une diagonale de 6,53 pouces en résolution HD + et dans le facteur de forme de 19,5: 9. En haut au centre de l’écran, il y en a un petit encoche goutte à goutte. Ici est placée une caméra frontale de 8 mégapixels capable d’enregistrer des vidéos dans une résolution maximale de 1080p. À l’arrière, nous avons un capteur biométrique physique central et un triple appareil photo avec un capteur photographique principal de 16 mégapixels avec une ouverture focale de f / 1,75. On retrouve alors deux capteurs supplémentaires de 2 mégapixels.

Côté connectivité, ce smartphone dispose de la version Bluetooth 4.2, 2,4 GHz Wi-Fi b / g et prise en charge double SIM. Ensuite, nous trouvons la prise audio 3,5 mm et une batterie de 4000 mAh avec une charge de 10W.

Le nouveau HTC WildFire R70 sera disponible à l’achat pour les marchés indiens et thaïlandais au cours des prochains jours dans les couleurs Aurora Blue et Noir nuit. Pour le moment, nous ne connaissons pas encore le prix de vente, nous vous tiendrons au courant.