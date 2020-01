Un nouveau jeu d’horreur Cyberpunk dévoilé par l’observateur Dev Bloober Team

Bloober Team, le studio derrière des titres d’horreur tels que Layers of Fear et Blair Witch, a lancé un nouveau jeu d’horreur cyberpunk. Le développeur polonais a une histoire avec le genre, bien sûr, avec Observer de 2017 – avec le défunt grand Rutger Hauer – qui se déroule dans une dystopie cyberpunk.

Cette nouvelle allumette fait certainement allusion à un nouveau jeu se déroulant dans l’univers d’Observer. Le tweet de l’équipe Bloober mentionne “> sig: ch120n 1nc02p02473d_.” Chiron Incorporated est une organisation dans le monde d’Observer, donc une suite semble probable. Un utilisateur Twitter aux yeux vifs a également traduit une partie du binaire qui apparaît dans le teaser vidéo, découvrant que quelqu’un appelé Daniel est mentionné. Rutger Hauer a joué un personnage appelé Daniel Lazarski dans le jeu original, et l’équipe Bloober a répondu au tweet avec “Bons hacks!: D.”

David Rayfield a marqué Observer 9/10 dans la critique de GameSpot, faisant l’éloge de sa narration, de son écriture et de la performance de Rutger Hauer, le seul négatif étant des séquences d’échec instantané brèves mais frustrantes. “Le cyberpunk est le reflet de notre direction en tant que société, une réalité étrangement séduisante où nous avons permis à une technologie impressionnante de pénétrer notre vie au détriment de notre humanité. peut continuer à évoluer à mesure que nous nous rapprochons de voir ses avertissements fictifs se dérouler dans la vie réelle, et Observer ajoute aux paraboles familières de manière fascinante et inattendue. À cet égard, et à bien d’autres niveaux, Observer est une réalisation obsédante et remarquable. “

