Un nouveau livre Apple sur la liste des best-sellers allemands après une tentative d’interdiction

L’effet Streisand est apparu de manière prévisible après qu’Apple ait tenté d’empêcher la distribution d’un nouveau livre Apple écrit par l’ancien directeur de l’App Store allemand Tom Sadowski. L’App Store Confidential est désormais numéro deux sur la liste des best-sellers d’Amazon en Allemagne, et le livre en est à sa deuxième édition.

En dépit de l’affirmation d’Apple selon laquelle le livre révèle des secrets d’entreprise, les critiques indiquent que le contenu qu’il contient est fade et évident…

. rapporte l’impact de la publicité donnée au livre par Apple.

[Publisher] Murmann a déclaré qu’un premier tirage de 4000 exemplaires se vendait bien et, plutôt que de tirer le livre, il se précipitait sur un deuxième tirage. “C’est le numéro 2 sur la liste des best-sellers d’Amazon en Allemagne – tout le monde en parle”, a déclaré Peter Felixberger, cadre chez Murmann.

C’est également le best-seller n ° 1 d’Amazon dans le monde dans la catégorie “ Référence politique ”, bien que cette catégorisation ait probablement été une décision tactique de l’éditeur: une tactique courante consiste à choisir une catégorie obscure avec une concurrence limitée afin d’obtenir l’orange convoité “ Best Seller ” étiquette.

Pourtant, pas mal pour un livre qui, sans la publicité d’Apple, n’aurait probablement été lu que par un groupe de développeurs allemands et peut-être les avocats impliqués dans les différentes affaires antitrust contre Apple, dans l’espoir de quelques révélations juteuses.

L’effet Streisand a été nommé d’après les photos du site Web de la maison de Barabara Streisand téléchargées par seulement quatre personnes avant l’avis d’injonction de la star, et par près d’un demi-million de personnes dans le mois suivant l’action en justice.

Pourtant, les inquiétudes d’Apple concernant les documents confidentiels semblent sans fondement.

“Le fonctionnement de l’App Store englobe une multitude de secrets d’affaires”, a déclaré le fabricant d’iPhone dans sa lettre.

Pourtant, à part un bref compte rendu d’une visite du PDG Tim Cook à Berlin et des conseils sur la façon dont les développeurs d’applications devraient présenter leurs produits à Apple, le livre révèle peu de détails, le cas échéant, sur la façon dont la société américaine de 1,4 billion de dollars fait des affaires. […]

Chaque chapitre du livre de Sadowski s’ouvre sur des paroles de sagesse du défunt fondateur d’Apple, Steve Jobs, tandis que le texte est tout sauf révélateur. Un fait saillant, le compte rendu de la visite de Cook dans une startup berlinoise en 2017, ne contient aucun détail de ce qui a été dit lors de la réunion.

Un résumé du nouveau livre Apple par SmartGo donne la même impression.

Comme le fonctionnement de l’App Store est d’un intérêt crucial pour les développeurs, je l’ai lu du point de vue d’un développeur et j’ai noté ce que j’ai appris – intéressant, mais rien pour lequel Apple devrait bloquer le livre.

Par exemple, le blog cite les idées de Sadowski sur ce qui fait qu’une application réussie sera probablement promue par Apple.

Produits, personnes et passion: le produit doit être si bon qu’il enrichit la vie de l’utilisateur, et l’utilisateur est prêt à payer pour cela [loc 1034]. Les personnes doivent inclure un expert de l’interface utilisateur, un programmeur et un vendeur [loc 1045]et ont besoin de se passionner pour leur produit.

La publicité vient en dernier: le produit doit être convaincant, sinon le marketing ne va pas aider [loc 1072].

Pour que les abonnements réussissent, ils doivent enrichir la vie des gens et convertir les utilisateurs en clients payants [loc 1133].

L’avocat de Sadowski, Ralph Oliver Graef, a accusé Apple de lâcheté de ne pas (encore) porter l’affaire en justice.

Apple, quant à lui, n’a pas encore demandé une injonction du tribunal sur les ventes du livre. “Il semble qu’Apple soit allé un peu loin tactiquement, augmentant la pression et émettant des menaces, mais n’ayant pas le courage d’aller devant les tribunaux”, a déclaré Graef.

Bien que certains puissent suggérer que Graef veut lui aussi ses 15 minutes de gloire.

