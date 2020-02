un nouveau niveau d’entrée avec écran perforé

Au cours des dernières heures, la célèbre société chinoise Huawei a officiellement introduit sur le marché thaïlandais un nouveau smartphone d’entrée de gamme appartenant à la série Huawei Y, c’est-à-dire le nouveau Huawei Y7p. Analysons brièvement la fiche technique de l’appareil.

Huawei Y7p officiel: triple caméra arrière et écran perforé

Le nouveau smartphone d’entrée de gamme de la marque Huawei ressemble à un terminal qui suit les dernières modes du moment. Sur le devant, en effet, on trouve un affichage perforé, c’est-à-dire un panneau LCD IPS avec une diagonale de 6,39 pouces en résolution HD +. L’arrière de l’appareil se caractérise par la présence d’une triple caméra arrière et d’un capteur biométrique physique placé au centre de la coque arrière. Capteurs photographiques en particulier 48 + 8 (grand angle) +2 mégapixels, tandis que l’appareil photo selfie est caractérisé par un capteur photographique de 8 mégapixels.

Rien de nouveau, cependant, du point de vue des performances. Le nouveau Huawei Y7p il est en effet équipé du SoC déjà testé de l’entreprise dans cette gamme, soit SoC HiSilicon Kirin 710F. La mémoire interne est de 64 Go, tandis que la RAM est de 4 Go. Même du point de vue du logiciel, il n’y a pas de nouvelles. La version du logiciel installé sur l’appareil est en fait toujours Android 9 Pie avec l’interface utilisateur EMIUI 9.1. Enfin, la batterie est de 4000 mAh (rechargeable via le port microUSB).

Tarifs et disponibilités

Le nouvel appareil d’entrée de gamme de Huawei avec affichage perforé est déjà disponible en pré-commande pour le marché thaïlandais en couleurs Aurora Blue et Noir minuit. Le prix de liste est de 4999 THB, soit environ 145 € à l’échange. Pour le moment, la société n’a rien révélé sur sa commercialisation également sur d’autres marchés, nous vous tiendrons au courant de la situation.