Un nouveau rapport indique que la sortie de l’iPhone 12 pourrait être retardée – .

La sortie de l’iPhone 12 d’Apple pourrait être retardée dans le pire des cas, car le monde cherche toujours à maîtriser le coronavirus.

L’iPhone 12 était sur le point d’être une énorme version, avec un matériel nouveau et avancé et, enfin, l’inclusion du support 5G.

L’impact mondial du coronavirus est sans précédent à l’ère moderne et on ne sait pas dans quelle mesure les résultats d’Apple en pâtiront.

Avec la sortie de l’iPhone 12 dans environ six mois, une fonctionnalité presque garantie était l’inclusion du support 5G. En effet, l’insistance d’Apple à déployer un iPhone de nouvelle génération avec une connectivité 5G a été le moteur de la décision de la société de régler son litige amer avec Qualcomm concernant les redevances de l’iPhone. Qualcomm, bien sûr, est le plus grand fournisseur de chipsets 5G et Apple, nous le découvrirons plus tard, est arrivé à la conclusion qu’Intel ne serait pas en mesure de répondre aux besoins 5G d’Apple en termes de performances et de volume de livraison.

Le coronavirus, cependant, pourrait finalement jeter les plans 5G d’Apple sur le brûleur arrière. Une nouvelle note d’investisseur de l’analyste de Wedbush Daniel Ives relaie que l’iPhone 12 avec 5G pourrait ne pas arriver dans les magasins cet automne étant donné que «les conditions de verrouillage mondiales avec la chaîne d’approvisionnement en Asie [is] toujours sur la voie de la normalisation.

Bien qu’il soit beaucoup trop tôt pour faire des prédictions radicales, il est difficile de rejeter d’emblée la note d’Ive étant donné que le coronavirus a bouleversé le monde entier.

Bien sûr, même si Apple sort l’iPhone 12 avec 5G dans les délais prévus pour le mois de septembre, il y a de fortes chances que les ventes soient tièdes si le monde ne parvient pas à maîtriser le coronavirus. En effet, il est possible qu’Apple lance l’iPhone 12 dans un monde où la plupart des gens ne pourront même pas en acheter un s’ils le souhaitent. Rappelons que tous les magasins de détail Apple en dehors de la Chine sont actuellement fermés dans un avenir prévisible, sans indication du moment où ils pourraient rouvrir. Ils pourraient rouvrir dès avril ou peut-être bien plus tard.

Ce qui est clair, cependant, c’est que les revenus d’Apple ce trimestre – avec la plupart des autres sociétés de technologie – vont subir une chute énorme et sans précédent.

Le rapport d’Ive se lit en partie:

[We] s’attendent à ce que cet événement du cygne noir ait clairement un impact négatif majeur sur le modèle commercial d’Apple dans un avenir prévisible.

Nous réduisons nos revenus d’iPhone de 14% au cours de l’exercice 20 et de 10% au cours de l’exercice 21 pour refléter le changement de la demande des consommateurs à court terme, les conditions de verrouillage à l’échelle mondiale et le contexte économique négatif. Dans ce scénario, nous supposons maintenant que seuls les consommateurs de base installés actuellement dans la fenêtre d’une opportunité de mise à niveau qui n’ont pas mis à niveau leurs iPhones depuis plus de 42 mois achètent un nouveau téléphone au cours des 18 à 24 prochains mois. Actuellement, nous estimons qu’environ 350 millions des 925 millions d’iPhones d’Apple dans le monde se trouvent dans cette fenêtre de mise à niveau, car nous supposons que dans un scénario plus draconien, une activité minimale de nouveaux smartphones a lieu en plus de ce segment de la base installée massive de Cupertino.

La sortie de l’iPhone 12 d’Apple était sur le point d’être l’une des plus importantes de l’histoire de l’entreprise. Maintenant, avec le monde entier travaillant ensemble pour arrêter la propagation du coronavirus, une sortie de l’iPhone 12 en septembre n’est peut-être pas aussi sûre d’une chose qu’elle ne l’était il y a quelques semaines à peine.

