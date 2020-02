Un nouveau service imprimera votre visage sur un masque afin que vous puissiez toujours déverrouiller votre téléphone tout en évitant les germes – .

Le coronavirus est une véritable préoccupation en ce moment, surtout si vous vivez dans une zone fortement peuplée et que vous vous inquiétez des infections potentielles. Le nouveau virus présente les mêmes symptômes que la grippe et doit être diagnostiqué à l’aide de tests spéciaux, ce qui signifie que n’importe qui pourrait être infecté. Encore une fois, c’est si vous vivez dans une région où un nombre important de cas ont déjà été confirmés. Il n’y a aucune raison de paniquer à propos du nouveau virus et vous ne l’obtiendrez pas si personne dans votre région ne l’a.

Les équipements de protection tels que les masques peuvent aider à prévenir la propagation du virus, mais ce n’est pas une garantie que vous n’entrerez pas en contact avec le virus. Si quoi que ce soit, l’utilisation de masques faciaux vous aide à protéger les autres contre vos propres germes. Et le coronavirus n’est pas la seule chose qui se propage cette saison. Il en va de même de la grippe, qui peut être encore plus mortelle que le coronavirus. L’un des inconvénients de l’utilisation d’un masque facial est qu’il peut rendre impossible l’utilisation de votre téléphone si vous comptez sur un système de scanner de visage pour le déverrouiller. Cependant, quelqu’un a déjà pensé à une solution intelligente à ce problème: imprimez votre visage sur les masques N95 afin de pouvoir déverrouiller votre téléphone pendant que vous les portez.

Le produit peut être trouvé sur FaceIDMasks.com, qui est un nom quelque peu trompeur, mais nous y reviendrons dans un instant.

Tous les systèmes de déverrouillage des visages ne sont pas égaux. Les téléphones Android ont utilisé le déverrouillage du visage 2D pendant plusieurs années, ce qui est le type de système de déverrouillage du visage que vous pouvez tromper avec une photo. L’impression de la partie inférieure de votre visage sur le masque sera probablement suffisante pour contourner les téléphones qui utilisent cette technologie de déverrouillage du visage 2D moins que sécurisée. La reconnaissance faciale 2D n’est pas sûre à utiliser avec des applications bancaires et d’autres services sensibles.

Apple a proposé le déverrouillage du visage 3D il y a quelques années et l’a appelé Face ID. Le système cartographie la disposition 3D de votre visage à l’aide d’un module de caméra sophistiqué tout en vérifiant simultanément votre attention (yeux ouverts ou fermés) pour déverrouiller un iPhone ou un iPad. D’autres ont essayé de reproduire Face ID, notamment Huawei, Xiaomi et LG, mais seuls quelques téléphones sont équipés d’un matériel de reconnaissance faciale 3D. Google a ensuite ajouté la prise en charge de la reconnaissance faciale 3D à Android avec la sortie du Pixel 4. Vous pouvez voir à quel point l’identifiant de visage d’Apple est complexe ci-dessous:

Les utilisateurs de Face ID savent peut-être déjà que Face ID peut s’adapter rapidement aux casques, y compris les chapeaux et les lunettes. L’iPhone ou l’iPad Pro sera toujours déverrouillé même si vous portez un chapeau inhabituel ou si vous avez des lunettes différentes. Cependant, si une partie de votre visage est couverte par un objet assez grand, comme un foulard ou un masque de protection N95, il ne parviendra pas à identifier le profil 3D de votre visage et il ne déverrouillera pas votre iPhone.

Une façon de contourner le problème consiste à ajouter une face secondaire à votre iPhone ou iPad dans laquelle vous portez l’un de ces masques N95 personnalisés. Vous pourriez tromper le système en lui faisant croire à quoi ressemble votre visage. La plupart de votre visage ne serait couvert par rien, y compris vos yeux, et le système devrait fonctionner, du moins en théorie.

Vous pouvez en savoir plus sur le service Resting Risk Face sur ce lien et décider vous-même si vous souhaitez commander des masques personnalisés ou non. Même si Face ID ne fonctionne pas à cause du masque que vous portez, vous pouvez toujours utiliser le code PIN ou le mot de passe de sauvegarde qui verrouille le téléphone pendant que vous portez le masque.

