Un nouveau site Web visualise la vitesse de propagation du coronavirus dans chaque État américain – .

Un nouveau site Web des cofondateurs d’Instagram illustre la vitesse de propagation du coronavirus dans chaque État américain.

Les cas de coronavirus à New York et au New Jersey semblent avoir atteint un sommet.

Les États sans ordonnance de séjour à domicile constatent une forte augmentation des cas de coronavirus.

Les cofondateurs d’Instagram, Kevin Systrom et Mike Krieger, ont récemment dévoilé un nouveau site Web qui offre un aperçu immersif et précis de la vitesse à laquelle le coronavirus se propage ou se résorbe état par état.

Le site s’appelle RT.live et utilise les données du Covid Tracking Project qui revendique qu’il abrite les données les plus complètes et les plus à jour concernant les cas de coronavirus dans le pays. Ce qui rend le site Web unique, c’est qu’il ne fournit pas seulement aux utilisateurs des données Covid-19 brutes – qui peuvent être trouvées n’importe où – mais utilise plutôt une méthode statistique pour évaluer la vitesse à laquelle le virus se propage.

Le site explique:

La métrique suivie ici (Rt) représente le taux de reproduction effectif du virus calculé pour chaque localisation. Il nous permet d’estimer le nombre d’infections secondaires susceptibles de se produire à partir d’une seule infection dans une zone spécifique. Des valeurs supérieures à 1,0 signifient que nous devrions nous attendre à plus de cas dans ce domaine, des valeurs inférieures à 1,0 signifient que nous devrions nous attendre à moins.

Dans l’état actuel des choses, l’État où le coronavirus se propage le plus rapidement est la Géorgie qui a une valeur Rt de 1,5. L’état où le coronavirus semble être le plus sous contrôle est le Vermont qui a une valeur Rt de 0,33.

Ce qui est particulièrement prometteur, c’est que les États qui ont été particulièrement touchés par le coronavirus, comme New York et le New Jersey, ont actuellement des valeurs de Rt inférieures à 1. Cela suggère que le coronavirus dans les deux régions a déjà atteint un sommet.

À cette fin, le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a déclaré au cours du week-end: “Si vous regardez les trois derniers jours, vous pourriez dire que nous avons dépassé le plateau et que nous commençons à descendre.”

Notamment, le nombre de décès liés aux coronavirus à New York a atteint un creux de deux semaines au cours du week-end.

Tout compte fait, 23 États ont actuellement une valeur Rt à 1 ou en dessous tandis que 27 États ont une valeur Rt supérieure à 1. Ainsi, alors que les directives sur le séjour à la maison dans un certain nombre d’États fonctionnent clairement, des États comme le Dakota du Nord, l’Oklahoma et l’Iowa – qui ont été lents ou réticents à exécuter des ordonnances similaires – constatent une augmentation des cas de coronavirus.

. rapporte:

Tout comme les cas commencent à se stabiliser dans certaines grandes villes et le long des côtes, le coronavirus prend feu dans les États ruraux du cœur des États-Unis, où il y a eu une petite mais importante pointe cette semaine dans les cas. Jouer au milieu de ces flambées est un affrontement entre une culture de frontière qui valorise la liberté individuelle et la responsabilité personnelle, et les restrictions onéreuses mais nécessaires pour contenir une nouvelle menace biologique.

S’adressant à TechCrunch, Krieger a déclaré avoir construit le site Web parce qu’ils pensaient que “le taux d’infection efficace est l’un des meilleurs moyens de comprendre comment COVID se propage”.

Il a également déclaré qu’ils étaient «en mesure de passer de l’idée au lancement en quelques jours à cause de toute notre histoire et de notre contexte partagé».

Le site Web Rt.live lui-même est particulièrement facile à naviguer et dispose d’un certain nombre d’outils utiles. Par exemple, il est facile de voir quelles valeurs Rt spécifiques à l’état étaient une semaine ou deux semaines auparavant. Cela permet de voir facilement dans quelle mesure les mesures préventives fonctionnent. Soit dit en passant, 49 États avaient une valeur Rt supérieure à 1 il y a seulement deux semaines.

Vous pouvez également afficher les données Rt sur une base régionale tout en explorant les données Rt dans les États qui n’ont pas encore de directives d’abri en place. En parlant de cela, les seuls États qui n’ont toujours pas de refuge en place sont le Dakota du Nord et du Sud, le Nebraska et l’Arkansas.

