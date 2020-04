un nouveau smartphone milieu de gamme de Vivo bientôt disponible

Selon ce qui a été divulgué en ligne, la société chinoise vivo présentera bientôt un nouveau smartphone sur le marché mobile. Nous parlons de la prochaine Je vis Y50, un appareil qui appartiendra au milieu de gamme et qui présentera un design plutôt innovant en phase avec les dernières tendances.

Vivo Y50: voici les spécifications techniques et de conception

La société chinoise en a récemment publié un nouveau en ligne image teaser officielle dans lequel il révèle l’arrivée de ce nouvel appareil. Le design, comme déjà mentionné, suivra les dernières tendances du moment. Le front accueillera une grande affichage perforé et le trou sera placé sur le côté gauche. L’arrière accueillera à la place quatre caméras arrière qui sera placé dans une zone rectangulaire noire. À l’arrière, il y aura également un capteur pour déverrouiller le terminal.

L’affichage de ce nouvel appareil Vivo (que la société appelle Ultra O Screen) devrait être un Panneau LCD IPS, car il n’intégrera pas de capteur biométrique à l’intérieur. La résolution doit être égale à 1080 x 2340 pixels, tandis que la densité de pixels sera d’environ 480 ppp. L’appareil peut alors compter sur un grand Batterie 5000 mAh.

Du point de vue strictement de la performance, cependant, il semble que vivo a choisi un processeur domestique Qualcomm. Plus précisément, les dernières rumeurs parlent de la présence possible du SoC Snapdragon 665 par Qualcomm. Ce dernier devrait alors prendre en charge 6 Go ou 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne, mais il y aura très probablement de nouvelles réductions de mémoire.

Nous savons actuellement que le nouveau Je vis Y50 il sera distribué sur divers marchés, dont l’Inde et l’Indonésie.