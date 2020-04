Un nouveau trio rejoint l’équipe de la station spatiale; prochains visiteurs à monter le Dragon de SpaceX – .

L’astronaute de la NASA Chris Cassidy et deux cosmonautes russes s’installent dans leur nouvelle maison sur la Station spatiale internationale après le lancement et l’amarrage d’un vaisseau spatial russe Soyouz aujourd’hui.

Le Soyouz a été lancé à partir du cosmodrome russe de Baïkonour au Kazakhstan à 13 h 05. heure locale (1 h 05, heure du Pacifique), transportant Cassidy et ses coéquipiers russes Anatoly Ivanishin et Ivan Vagner dans l’espace. Après un voyage de quatre heures et six heures, le trio est arrivé à la station et a flotté à travers la trappe pour rencontrer les résidents de la station spatiale Andrew Morgan, Jessica Meir et Oleg Skripochka.

Cassidy, un vétéran de deux vols spatiaux précédents, devrait devenir le commandant de la station dans huit jours lorsque Morgan, Meir et Skripochka reviendront sur Terre. Morgan aura passé 271 jours en orbite, un passage plus long que la normale qui vise à aider la NASA à comprendre les effets des vols spatiaux de longue durée.

Le tour de service du trio nouvellement arrivé devrait durer six mois et demi. Si tout se déroule comme prévu, ils salueront le mois prochain Doug Hurley et Bob Behnken de la NASA lorsqu’ils arriveront à bord de la toute première capsule SpaceX Crew Dragon pour transporter des astronautes.