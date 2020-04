un nouvel appareil avec les services Google

Le constructeur chinois Huawei se prépare à annoncer officiellement pour le marché européen un nouveau smartphone appartenant au milieu de gamme, c’est-à-dire le prochain Huawei P Smart 2020. Dans le passé, nous avons déjà entendu parler de cet appareil, mais maintenant les rumeurs et les fuites s’intensifient étant donné les débuts imminents.

Huawei P Smart 2020: l’alternative de Huawei pour ceux qui veulent des services Google

En raison de la situation actuelle entre le gouvernement américain et Huawei, de nombreux appareils de la société récemment présentés sur le marché n’ont pas Services Google, y compris toutes les applications utilisées par la plupart des utilisateurs (telles que Gmail, YouTube, etc.). L’absence de ces services sur les nouveaux appareils de l’entreprise est un gros inconvénient, car de nombreux utilisateurs ne souhaitent pas ne pas avoir ces services.

Pour cette raison, il semble que Huawei ont encore une solution possible en magasin. En fait, la société présentera sous peu le nouveau Huawei P Smart 2020, un appareil milieu de gamme sera équipé des services Google (la version du logiciel est en fait Android 9 Pie). Le nouvel appareil, en particulier, a été repéré chez un détaillant allemand bien connu, ce qui signifie que ses débuts sont désormais imminents.

Grâce à certains rendus, nous pouvons voir comment le design est légèrement renouvelé par rapport au passé. On trouve en effet un affichage de l’encoche avec une diagonale de 6,21 pouces en FullHD + et à l’arrière, nous avons deux caméras arrière placées dans une zone rectangulaire comme sur les derniers smartphones du moment. Le processeur sera une vieille connaissance, c’est-à-dire le SoC HiSilicon Kirin 710F, tandis que les réductions de mémoire seront de 4 Go de RAM et 128 Go de stockage interne.

La batterie montée à bord sera de 3400 mAh et il y aura un port de charge USB Type C. Ensuite, il y aura la prise audio, le Wi-Fi double bande et le Puce NFC pour les paiements sans contact. En parlant de prix, on parle en ligne 200 €, tandis que les couleurs disponibles doivent être vert, noir et bleu.