un nouvel appareil de la société chinoise arrive bientôt

Après la série de l’année dernière, la société chinoise Realme elle semble être en train de commercialiser officiellement ses successeurs. Parmi ces appareils, l’un des premiers devrait être le nouveau Realme 6i et, en particulier, ce dernier a été certifié il y a quelques heures par l’organisme thaïlandais CNTS.

Realme prêt à annoncer le nouveau Realme 6i

Il n’y a pas longtemps que Realme 5i est arrivé sur le marché vietnamien. Cependant, comme déjà mentionné, il semble que la société va bientôt mettre sur le marché le nouveau modèle héritier de cet appareil. Son nom devrait être Realme 6i, mais le terminal est actuellement connu sous le numéro de modèle Realme RMX2040. En fait, ce modèle a déjà reçu plusieurs certifications au cours des dernières semaines.

La certification n’a malheureusement révélé aucune information utile. Selon certaines rumeurs divulguées en ligne, la nouvelle série de smartphones Realme 6 (et donc aussi la prochaine Realme 6i) devrait changer de cap d’un point de vue esthétique. Cette année, en effet, la société pourrait abandonner le cran même sur les appareils appartenant au bas de gamme du marché. Comme alternative à l’entaille, Realme pourrait en effet adopter un trou à l’intérieur de l’écran.

N’ayant pas beaucoup d’informations, pour le moment nous ne pouvons que spéculer sur les spécifications techniques de la nouvelle Realme 6i. Son prédécesseur, le Realme 5i, se caractérise par la présence de SoC Snapdragon 665 Qualcomm et possède une caméra arrière quadruple avec un capteur photographique principal de 12 mégapixels. Selon toute vraisemblance, sur le nouveau terminal, nous pourrions trouver un processeur plus récent et peut-être un capteur photographique principal d’au moins 48 mégapixels.