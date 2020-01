un nouvel e-mail arrive qui met certains utilisateurs en danger

Chaque jour, de nombreux utilisateurs risquent de perdre leurs données personnelles et leur argent en raison phishing par e-mail. Les malfaiteurs ont intensifié les attaques de manière non indifférente, utilisant illégalement le nom d’autant d’entreprises et d’institutions bancaires afin de pouvoir viser un plus grand nombre d’utilisateurs. En fait, le dernier cas de phishing cible les clients PayPal.

Phishing contre les clients PayPal: méfiez-vous de cet e-mail!

Après le faux e-mail adressé aux clients de CartaSì au sujet de la suspension soudaine de la carte de crédit, un nouvel e-mail de phishing arrive qui cible le Clients PayPal.

La communication, quoique apparemment de PayPal, est l’œuvre de cybercriminels experts qui tentent d’intimider la victime potentielle. En fait, le message exhorte “à accéder à votre compte PayPal dès que possible” afin de surveiller l’état du compte, auquel ils peuvent s’être connecté en effectuant des mouvements suspects. N’importe qui pourrait être alarmé par la possibilité de perdre ses économies. Par conséquent, les malfaiteurs procèdent en suggérant un remède efficace qui permettrait résoudre des problèmes trouvé, à savoir: vérification des identifiants d’accès au compte.

Afin de mettre à jour les données, et donc de sécuriser votre argent, l’e-mail vous conseille d’accéder au site officiel via le même e-mail, puis en cliquant sur “Connectez-vous maintenant “. Cependant, en suivant les indications fournies, vos données seront offertes inconsciemment aux cybercriminels, qui auront la possibilité de les recevoir et accéder au compte pour effectuer la retrait d’épargne. La communication, complètement fausse, n’est en fait qu’un moyen de persuader les victimes et de les pousser à insérer dans la page frauduleuse suggérée les données nécessaires pour arriver à l’argent. Le passage est donc à éviter absolument et lee-mails à supprimer.

Aucune institution bancaire fiable, sans parler de PayPal, ne fournit généralement ces informations par e-mail, SMS ou réseaux sociaux; et surtout, il est impossible de recevoir une invitation à fournir des données sensibles en cliquant sur des URL déjà fournies par les messages en question.