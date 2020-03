Un oiseau face au vandalisme avec un nouveau scooter “plus sûr”

La question des scooters est installée dans les conversations des grandes villes depuis quelques années maintenant. La courbe a déjà traversé tous les niveaux. D’abord la nouveauté de l’événement, puis le doute sur ce que cela pourrait impliquer, les premiers problèmes, la réglementation pour le contrôler et, comment pourrait-il en être autrement, les problèmes dérivant d’une réglementation édictée sans tête.

C’est, plus ou moins, l’histoire que les grandes villes ont vécu d’une manière ou d’une autre. Madrid, avec le règlement toujours en vigueur par Manuela Carmena, compte tenu du changement de match, dirigé par Almeida, continue avec la situation.

Le nouveau chef de la mairie de Madrid a également mis en garde contre un changement de réglementation plus que certain. Les près de 10 000 licences de scooters, accordées à près de 20 entreprises pour opérer dans la capitale, ont rapidement été victimes de spéculations et de problèmes d’exploitation dans des zones éloignées du centre-ville. Certains d’entre eux ont disparu, d’autres au gaz moyen et d’autres survivent, la réalité est que ces mois n’ont pas été les meilleurs pour les entreprises de scooter. Movo, Mygo, Bird, Bolt, Lime, Jump by Uber, Tier, Voi, Wind et Reby fonctionnent toujours et attendent une réforme des règles de mobilité à Madrid, que des sources de l’industrie ont déjà indiqué qui était en difficulté. D’autres, quant à eux, ont abandonné sur la route: Citybee, TIER, Eskay, UFO et Rideconga. Buny, Alma, Scoot, iScoot et Bbhuo n’ont pas pu déployer de services malgré la demande de licences.

Et à l’histoire d’un règlement douloureux – auquel s’ajoute désormais l’interdiction de stationner sur les trottoirs -, qui a vu sa réplique sous forme de motos à Barcelone, la fragilité des véhicules en question s’est bientôt ajoutée.

Ce fut d’autres moments où, avec les premières compagnies débarquant dans les grandes capitales, le doute quant à savoir si la civilité prévaudrait sur les scooters serait le tonique commun. La réalité est que ceux-ci ont fait ressortir le pire de la société. Présent dans les quartiers et les zones à forte criminalité, des centaines de scooters ont déjà été volés.

Selon Business Insider, Bolt en compte des centaines, Citubee entre 150 et 200, Wind également des centaines et d’autres, pratiquement tous. Par la suite, bon nombre d’entre eux ont été vendus en morceaux sur des marchés d’occasion ou simplement jetés dans des rivières ou des décharges.

Pas content de l’histoire des malheurs qui peuplent la vie des scooters, la réalité est que les entreprises ont réalisé un fait important: ce sont des véhicules qui ne sont pas destinés, d’une origine, à survivre dans la rue. Dans le meilleur des cas, Une utilisation intensive ou un mauvais entretien par les utilisateurs n’aident pas avec les modèles très sensibles.

C’est pourquoi les entreprises recherchent des solutions pour leurs premières versions de scooters électriques. Des roues plus larges et plus grandes qui survivent aux routes mal pavées, des bases plus grandes et plus larges qui assurent la sécurité ou un meilleur suivi et des systèmes GPS pour prévenir le vol.

Mygo, récemment acquis par Wheels, visait déjà une amélioration des modèles. Ainsi que Lime, qui faisait déjà face à un besoin de vérifier sa flotte locale. Le dernier a été Bird, précisément celui qui opère depuis moins de temps dans la capitale depuis avril 2019 avec 797 unités.

La société américaine a également lancé un modèle qui promet d’avoir les fameux pneus résistants – les plus touchés dans cette lutte -, et les supports anti-chute et une structure unique pour éviter les accidents déjà nombreux. 273 en 2018 selon le parquet de la sécurité routière de Madrid. Ils ajoutent également le cryptage pour les vols qui attendent que les voleurs se dissuadent pendant un certain temps.

