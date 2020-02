Un opérateur de téléphonie mobile coréen vient de divulguer la prochaine version d’Apple pour iPhone 9 – .

En plus de la série iPhone 12 cet automne, Apple devrait lancer un suivi de l’iPhone SE à un moment donné au printemps, mais six jours après février, il n’y a toujours pas eu de mot officiel de la société à propos d’un événement où le téléphone pourrait faire ses débuts. Cela n’a pas empêché d’innombrables fuites de s’écouler en ligne, et maintenant, nous pourrions avoir obtenu la confirmation de l’existence du téléphone auprès d’une source improbable à l’étranger.

Jeudi, le site chinois d’actualités technologiques cnBeta a partagé deux photos d’un magasin de détail Korea Telecom (KT) avec des affiches faisant la promotion des réservations pour le Galaxy S20 de Samsung et l’iPhone 9 d’Apple – qui n’ont pas encore été annoncées par leurs fournisseurs respectifs. Comme vous pouvez le voir ci-dessus, les signes semblent un peu sommaires, mais KT est l’un des trois principaux opérateurs de téléphonie mobile en Corée, nous ne pouvons donc pas les escompter entièrement.

Au-delà de la confirmation potentielle du nom et de la sortie imminente de l’iPhone 9, les signes suggèrent également que les précommandes pour le téléphone ont déjà commencé ou commenceront bientôt. De plus, KT semble offrir une paire gratuite d’AirPods avec une précommande iPhone 9, ainsi que des Galaxy Buds + gratuits avec une précommande Galaxy S20.

Nous avons également un aperçu de ce qui pourrait être le design final de l’iPhone 9, qui devrait présenter un design similaire à celui de l’iPhone 8. Cela pourrait tout aussi bien être un rendu d’une fuite récente qu’une image marketing, mais à condition que les fuites ne soient pas complètement hors de la base, il semble probable que le téléphone ressemblera à quelque chose comme ça.

Source de l’image: cnBeta

Les fuites précédentes ont suggéré que l’iPhone 9 (précédemment appelé iPhone SE 2) comportera le même processeur A13 que l’iPhone 8, 3 Go de RAM et le retour du bouton Accueil avec Touch ID. Il y aura à la fois un modèle 64 Go et un modèle 128 Go, et l’iPhone 9 devrait être lancé en noir, blanc et rouge. Comme toujours, nous allons prendre cette fuite avec un grain de sel, mais si KT prend effectivement des précommandes pour l’iPhone 9, Apple pourrait être à quelques jours d’annoncer officiellement l’iPhone 9 en ligne ou lors d’un événement de printemps.

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie au collège comme passe-temps, mais il est rapidement devenu clair pour lui que c’était ce qu’il voulait faire pour vivre. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux publiés précédemment se trouvent sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.

