Un ordinateur portable avec 28 To de stockage? Bien sûr, guapi

Ils disent sur AnandTech qu’il existe aujourd’hui des ordinateurs portables haut de gamme suffisamment puissants pour remplacer les ordinateurs de bureau ordinaires, qui est Perogrullo: vous ne pouvez pas comparer le meilleur d’un côté avec le tas de l’autre; mais c’est vrai que la tendance est à la mobilité et des entreprises comme Eurocom l’ont démontré sur la base de choses folles comme celle à portée de main.

Folies facultatives et ne convient pas à la plupart des poches, oui, mais mérite d’être mentionné, et on n’en trouve généralement pas avec la possibilité de configurer un ordinateur portable avec 28 To de stockage. C’est le cas des modèles Eurocom Sky X9C et Tornado F7W, qui ont trois emplacements M.2-2280 pour SSD, ainsi que deux baies de 2,5 pouces pour SSD ou HDD, selon vos préférences.

Les deux équipes soutiennent jusqu’à trois unités SSD Sabrent Rocket de 4 To (Phison PS5012-E12, 3D TLC NAND, PCIe 3.0 x4) et deux disques SSD 8 To SATA Micron série 5100 avec laquelle atteindre un total de 28 To de stockage flash NAND. Il n’est pas censé profiter pleinement de ces 28 To, car l’espace disponible sera toujours légèrement inférieur, mais avec une bonne configuration RAID, vous n’en trouverez pas plus non plus.

Les inconvénients du choix d’une telle configuration sont multiples, notamment l’augmentation du poids de l’équipement, sa consommation et bien sûr, son prix, 10 700 $ sans plus d’extras. On pourrait également discuter du non-sens de monter un tel monstre pour une utilisation “portable”, car à cette fin une tour de bureau continue d’offrir des avantages importants dans son ensemble. Mais pour pouvoir, c’est possible.

En ce qui concerne le reste de ses fonctionnalités, le Sky X9C permet une configuration supérieure qui comprend un processeur Intel Core i9-9900K à huit cœurs, 128 Go de RAM DDR4-2666 et deux GPU NVIDIA GeForce RTX 2080, qui s’ajoutent à un panneau 4K et les autres composants nécessaires augmentent son prix jusqu’à 20 500 dollars. Même chose pour le Tornado F7W. Bref, une petite fortune, influence la publication originale.

Étant donné que nous parlons de deux modèles avec des écrans de 17,3 pouces, il semble peu probable que quelqu’un de bon sens s’aventure à acquérir quelque chose comme ça pour rien, mais des choses plus étranges ont été vues et c’est à cela qu’Eurocom se consacre. Il y a quelques années, ils ont été les premiers à lancer un ordinateur portable avec 8 cœurs et, généralement, leurs équipes ont tendance à proposer les plus récentes et les plus risquées.