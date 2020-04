un passe-temps original pour la quarantaine

Ils étaient d’abord mystérieux. La terreur a bientôt fait son chemin comme sur le thème des étoiles. Mais loin d’y rester, des salles d’évasion sur le thème de la science-fiction sont rapidement apparues. paramètres pour les films ou les séries télévisées. Un phénomène curieux dans lequel vous payez pour être enfermé dans une cabine que vous devrez fouiller avant la fin du temps et trouver comme ça la clé ou la carte de sortie en suivant les indices et votre intuition.

Les salles d’évasion ont proliféré dans le monde entier et de temps en temps une nouvelle salle d’évasion s’ouvre. De plus, dans Google, vous pouvez vérifier ceux qui sont proches de votre maison et voir leurs heures d’ouverture et les scores donnés par ceux qui les ont visités. Il y a même des trouveurs de salle d’évasion Amoureux de la salle d’évasion que vous pouvez filtrer par ville, difficulté, nombre de joueurs ou thème.

Discuter du pourquoi du succès de la salle d’évasion n’est pas le but de cet article. Dans l’ensemble, le phénomène ressemble peut-être aux mêmes conditions qui nous font aimer les films d’horreur ou monter sur des montagnes russes. Passer par la peur ou la tension mais sachant que tout est sous contrôle, que tôt ou tard quelqu’un ouvrira la porte et nous fera sortir de là.

Mais dans un contexte où tout est en ligne, les applications mobiles servent tout et les activités classiques telles que les jeux de société semblent appartenir au passé, que se passe-t-il lorsque vous ne pouvez pas vous rendre dans une salle d’évasion? Ou soyons clairs, que se passe-t-il si vous êtes à la maison sans pouvoir sortir pour diverses raisons et que vous avez envie vivez une expérience d’évasion depuis l’écran depuis votre ordinateur, smartphone, tablette ou télévision?

Le meilleur des deux mondes

Je dois admettre que je n’aime pas les salles d’évasion. J’aime la fiction policière et le suspense, le crime et les enquêtes, mais quand ils me parlent des salles d’évasion et de leur composition, les jeux auxquels j’ai joué dans le passé à Cluedo ou au jeux vidéo de type aventure graphique dans lequel Lucas Arts a été roi pendant des années. Et le plus vétéran se souviendra des aventures conversationnelles comme Maison mystère ou Grotte colossale.

Par conséquent, je ne suis pas surpris que quelque chose comme les escape rooms ait fait le saut vers Internet, une décision des plus naturelles si nous nous en tenons aux possibilités offertes par la technologie en termes de consommation de contenu audiovisuel ou realité virtuel.

Sur le chemin entre l’aventure conversationnelle des années 70 et 80 du siècle dernier avec des éléments plus actuels comme les vidéos YouTube, les Scape Rooms ont décidé de vous joindre, même si vous ne pouvez pas quitter la maison, via Internet.

Le résultat est plus proche des marathons Atmosfear mais sans avoir à rembobiner la bande VHS ou sauter le chapitre du DVD en service. Une expérience qui allie artisanal et audiovisuel et qui vous fera profitez d’un bon moment de mystère et de divertissement à domicile alors que vous ne pouvez pas visiter une salle d’évasion physique.

Voici plusieurs exemples de salles d’évasion virtuelles ou en ligne à visiter depuis votre navigateur Web pendant ces jours de confinement.

Apocalypse hygiénique

Deux escape rooms se sont associées pour créer leur propre escape room virtuelle. Selon ses propres mots, “de La salle Paradox y Sortir de la chambre nous vous donnons une solution. Un jeu d’évasion virtuel pour que vous puissiez résoudre seul chez vous ou avec qui vous êtes isolé. »

Son nom est Apocalypse hygiénique, en clin d’œil au curieux phénomène qui s’est produit au début de la pandémie et qui épuisé les stocks de papier hygiénique dans les supermarchés et les grands magasins. Selon le synopsis, vous vivez en 2043 et le papier toilette est une monnaie. Votre objectif est de faire semblant d’être un descendant du prince africain récemment décédé Jones Dimka et ainsi hériter de sa fortune, une palette de papier toilette.

Apocalypse hygiénique Il est lu à partir de votre ordinateur avec une connexion Internet, ou ce que ses auteurs recommandent. “Sur le mobile, vous ne pouviez pas voir la plupart du contenu et tout n’est pas sur le Web.”

Escape Room Digital

Plus qu’une salle d’évasion en ligne, Escape Room Digital C’est une salle virtuelle à partir de laquelle vous pourrez jouer à diverses aventures depuis chez vous via Internet.

Il y a actuellement deux salles d’évasion, The Hacker’s Blackmail et Mission Exodus. Le premier est conçu pour deux à cinq personnes. Le second, pour un à trois joueurs. Si vous préférez jouer seul, vous pouvez essayer l’aventure interactive The Invisible Reflection.

Comme l’indiquent ses créateurs, «Chaque évasion a une histoire d’introduction.

L’opération est simple, chaque page a un code (chiffres ou lettres) que vous devrez découvrir pour accéder à la page suivante et pouvoir avancer dans l’histoire. Vous pouvez librement utiliser Internet et / ou n’importe quel outil pour rechercher des informations sur ledit code ».

Escape Room Stellar

Conçu pour des groupes jusqu’à 6 personnes et utilisant une conférence téléphonique ou un appel vidéo de groupe, comme vous préférez l’appeler, Escape Room Stellar est un jeu payant. Pour le moment, il a deux versions et une troisième est en route.

Le temps estimé est de 50 minutes dans le premier match et de 70 minutes dans le second. Escape Room Stellar C’est une salle d’évasion située dans l’espace, où vous vous êtes perdu. Pour retrouver votre chemin, vous devez déchiffrer les coordonnées, qui ont été chiffrés.

Heure 26

De Barcelone, nous obtenons la salle d’évasion en ligne Heure 26, une proposition qui, selon ses créateurs, est «conçue pour des groupes de 1 à 3 personnes. La durée n’est pas un facteur déterminant. Il y aura des équipes qui le résoudront en 45 minutes et d’autres auront besoin de 1h30m ».

Pour jouer, vous n’avez besoin que d’un PC ou d’un Mac avec une connexion Internet. Vous devez télécharger un programme compressé et ZIP et jouer. Il est également recommandé d’avoir un crayon et du papier sous la main pour prendre des notes.

À partir d’une vidéo YouTube et d’un guide PDF, vous devez aider le docteur Arribia à réparer sa machine à remonter le temps pour revenir à son avenir. Inutile de dire que Heure 26 c’est gratuit.

Salle d’évasion numérique de Poudlard

Si vous comprenez l’anglais et que vous aimez Harry Potter, essayez de jouer à la salle d’évasion en ligne Salle d’évasion numérique de Poudlard, une curieuse aventure créée avec Google Forms et que vous pouvez jouer gratuitement en ligne.

Vous pouvez jouer seul ou en équipe et jouer autant de fois que vous le souhaitez. À travers les explications et les images, vous suivrez une histoire et résolvez les énigmes choisir la bonne option.

Salle d’évasion numérique de Poudlard Il a été créé par un bibliothécaire de Pennsylvanie qui aime l’univers Harry Potter.

Le remède contre les virus

La salle d’évasion virtuelle Le remède contre les virus a été créé par Chasseurs d’évasion, deux fans de escape rooms avec plus de 260 évasions sur leur CV.

A cette occasion, pour jouer vous aurez besoin de deux appareils (ordinateur, smartphone, tablette …). Chaque joueur doit regarder un seul écran, il s’ensuit que pour jouer ils sont nécessaires deux personnes minimum. L’un sera le chercheur espagnol et l’autre le chercheur chinois. Chacun cliquera sur l’un des liens de la page.

L’objectif du jeu est trouver un remède pour le virus qui a provoqué la pandémie dont nous souffrons tous.

