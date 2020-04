Un «passeport d’immunité» contre les coronavirus pourrait fonctionner ou échouer de façon spectaculaire – .

La détection de la nouvelle infection à coronavirus n’est pas la seule chose qui intéresse les professionnels de la santé. Il est tout aussi important de tester l’immunité au COVID-19 pour déterminer le nombre réel de personnes qui ont eu la maladie dans une communauté.

Les tests d’immunité pourraient ouvrir la porte à des soi-disant «passeports d’immunité» qui démontrent que le porteur a survécu à l’infection.

Cependant, on ne sait pas combien de temps l’immunité au COVID-19 dure, et des mesures supplémentaires devront être mises en place pour réduire le risque de réinfection et contenir de nouvelles épidémies.

La seule façon de vaincre définitivement le nouveau coronavirus est d’acquérir une immunité durable contre la maladie. Une façon de le faire est de survivre à COVID-19. Votre corps a les armes pour combattre l’infection et, dans la plupart des cas, il prévaudra contre la maladie. L’autre moyen de développer l’immunité est d’obtenir un vaccin capable de renforcer les défenses du système immunitaire. Plus les gens développent de résistance, plus il est difficile pour le virus de se propager et plus il est sûr pour le monde de revenir à la normale, ou du moins de s’en approcher. Ce n’est peut-être pas la vie que nous avions avant, mais les mesures de distanciation sociale seront assouplies afin que plus de personnes puissent retourner au travail dans les prochains mois. La levée des blocages ne doit être effectuée que sur l’avis de professionnels de la santé qui savent ce qu’ils font en cas de pandémie. Et c’est là que les tests d’immunité pourraient jouer un rôle dans les mois à venir.

Vous avez peut-être entendu parler d’un soi-disant «passeport d’immunité», qui serait une certification qu’une personne est immunisée contre COVID-19. Certains pays, dont l’Allemagne, l’Italie, le Royaume-Uni et les États-Unis, y songent déjà et il pourrait y avoir plusieurs avantages à une telle politique. Mais cela pourrait également se retourner de façon spectaculaire si ce n’est pas fait correctement.

Un passeport d’immunité indiquera à tout le monde que vous avez eu la maladie et vous pouvez donc effectuer votre travail malgré les risques. Vous ne devriez pas être en mesure de contracter la maladie, et vous ne pourrez pas la transmettre à d’autres si vous êtes immunisé. Les personnes travaillant dans des secteurs critiques, notamment les travailleurs de la santé, les premiers intervenants, la police, l’armée et les services essentiels, pourraient tous bénéficier de ces politiques. Un employé d’épicerie atteint de la maladie serait moins soucieux d’interagir avec des porteurs potentiels de COVID-19, et il ou elle présenterait moins de risques pour quiconque.

Un passeport d’immunité pourrait également aider à voyager dans des régions qui pourraient connaître des épidémies et pourrait motiver les survivants à donner du plasma riche en anticorps aux patients COVID-19 pour accélérer leur rétablissement.

Source de l’image: Adela Loconte / Shutterstock

Cependant, il existe une réponse critique que les scientifiques ne peuvent pas fournir. Combien de temps dure l’immunité? C’est le détail le plus important pour revenir à un nouveau type de normale jusqu’à l’arrivée du vaccin. Nous avons déjà une étude qui dit que la réinfection n’est pas possible après la récupération. Mais c’est une étude qui a examiné les singes et n’a examiné l’immunité qu’après environ un mois. L’étude n’explique pas non plus pourquoi tant de patients atteints de COVID-19 dans divers pays ont de nouveau été testés positifs.

Les scientifiques espèrent que le nouveau coronavirus fournit la même réponse immunitaire que ses cousins ​​SRAS et MERS. Selon le New York Times, cela va de un à huit ans. Étant donné qu’un vaccin se situe entre 12 et 18 mois, une immunité au COVID-19 d’au moins un an serait certainement utile.

Pour qu’un passeport d’immunité fonctionne, nous devons continuer d’étudier l’évolution de l’immunité COVID-19. D’autres politiques obligatoires pourraient devoir être introduites pour réduire la probabilité de réinfection d’un survivant du COVID-19. Des choses simples comme rendre obligatoire l’utilisation d’un masque et des contrôles de température réguliers pourraient être combinées avec des tests d’immunité répétés. Les détenteurs d’un passeport d’immunité devraient être tenus de passer un test d’immunité chaque mois, où les médecins rechercheraient les mêmes anticorps COVID-19 et observeraient les changements par rapport aux lectures précédentes. Un programme de traitement du plasma à New York fait des tests d’immunité sur les donneurs, et ils ne recherchent pas seulement des anticorps, ils mesurent également la force de la réponse du système immunitaire.

L’utilisation de technologies et de gadgets, comme le type d’applications qu’Apple et Google développent, pourrait également aider les gouvernements à suivre les nouvelles épidémies et à voir si des patients qui étaient considérés comme immunisés ont été réinfectés.

Le Dr Anthony Fauci a déclaré il y a quelques jours que les premiers tests d’immunité seront disponibles la semaine prochaine. “Alors que nous regardons vers l’avenir, au moment d’envisager au moins d’ouvrir le pays pour ainsi dire, il est très important d’apprécier et de comprendre à quel point ce virus a pénétré cette société”, a déclaré Fauci. “Il est très probable qu’un grand nombre de personnes ont été infectées, asymptomatiques et ne savaient pas qu’elles étaient infectées.”

Source de l’image: James Veysey / Shutterstock

Ces tests ne doivent pas être confondus avec les tests qui vous indiquent si vous avez COVID-19. Ces derniers tests recherchent la présence du coronavirus à l’aide d’écouvillons nasaux ou pharyngés. Les tests d’immunité examinent le contenu du sang à la recherche de traces d’immunité. Le même rapport du Times explique que trois types d’anticorps pourraient être détectés à la suite d’une infection, trois immunoglobulines appelées IgM, IgG et IgA, et tous les tests ne recherchent pas les mêmes composés:

Le premier type d’anticorps à apparaître est appelé immunoglobuline M ou IgM, et ses niveaux augmentent en quelques jours après l’infection. Mais l’IgM est un combattant générique. Pour cibler et détruire un virus spécifique, le corps le raffine en un second type d’anticorps, appelé immunoglobuline G, ou IgG, qui peut reconnaître ce virus.

L’IgA apparaît dans les tissus muqueux comme la muqueuse interne du poumon, où se déroule la principale bataille entre le virus et le corps.

Les cellules T immunitaires peuvent également être impliquées dans la défense du corps, mais les scientifiques commencent seulement à comprendre comment tout cela se rassemble. Tous ces anticorps ne sont pas spécifiques au COVID-19 et ils apparaîtront dans d’autres infections. La présence d’un seul type d’immunoglobuline n’est pas suffisante pour garantir l’immunité au COVID-19 ou prédire la force de la réponse immunitaire. Les scientifiques devront étudier et expliquer ce que signifie réellement l’immunité avant que les passeports d’immunité puissent être envisagés.

Fauci a confirmé que les passeports d’immunité sont envisagés, mais il a précisé qu’une approche prudente était requise. “Vous savez, c’est possible”, a-t-il déclaré à .. «Je veux dire, c’est une de ces choses dont nous parlons lorsque nous voulons nous assurer que nous savons qui sont les personnes vulnérables et non. C’est quelque chose dont on discute. Je pense que cela pourrait avoir un certain mérite, dans certaines circonstances. »

Source de l’image: Martin Meissner / AP / Shutterstock

Ces tests d’immunité doivent également être infaillibles, et ce n’est pas le cas actuellement pour tous les tests sérologiques. Le Royaume-Uni a confirmé que certains des tests d’immunité initiaux qu’il avait effectués ont retourné des faux négatifs et des faux positifs. Si un test n’est pas fiable, il ne détectera pas les anticorps ou les reconnaîtra par erreur. Ce genre de problème pourrait avoir un impact considérable sur les communautés. Si un commis d’épicerie apprend qu’il n’est pas immunisé alors qu’il a en fait survécu à la maladie, il se peut qu’il ne puisse pas retourner à son travail. Si la personne pense qu’elle est immunisée alors que ce n’est pas le cas, c’est tout aussi mauvais. Il ou elle pourrait être moins prudent, ils pourraient être infectés et devenir eux-mêmes contagieux.

Que les pays optent pour les passeports d’immunité ou non, les tests d’immunité devront être effectués à grande échelle. Ce sera le seul moyen de déterminer la proportion de la population infectée par COVID-19. La détection de la maladie est un problème dans de nombreux pays car il n’y a pas suffisamment de tests pour faire le tour, et seules les personnes présentant des symptômes peuvent être éligibles. Les personnes qui se rétablissent seules tout en s’auto-isolant ne pourront confirmer qu’elles ont eu COVID-19 qu’avec l’aide d’un test d’immunité. La France, par exemple, pourrait avoir une charge de travail de près de 1,7 million de personnes selon les estimations. Mais le pays n’a confirmé 90 677 cas que samedi matin.

Une autre raison à considérer avant de délivrer une sorte de passeport d’immunité est l’abus. Ces certificats doivent être établis de manière à ne pas pouvoir être falsifiés, ce qui constituerait un énorme problème. Les personnes qui ne souffraient pas de la maladie pourraient être incitées à contrefaire des certificats d’immunité, ce qui pourrait mettre leur vie et d’autres en danger. De plus, ces certificats d’immunité devraient être reconnus à l’échelle mondiale, ce qui signifie que des organisations telles que les CDC locaux et l’OMS pourraient être impliquées afin que la certification d’immunité COVID-19 puisse être vérifiée facilement.

Ce qui est clair, c’est que le suivi de l’immunité au COVID-19 dans les semaines et les mois à venir sera une priorité clé pour les gouvernements, car ce sera le seul moyen de tenter de retrouver un certain sens de la normalité et de réduire le risque de nouvelles épidémies jusqu’à ce qu’un vaccin est largement disponible.

Source de l’image: JUSTIN LANE / EPA-EFE / Shutterstock

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme un passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à rester loin d’eux, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

