Un photographe utilise l'iPhone 11 Pro pour capturer le mois d'obscurité de la ville russe

La ville russe de Mourmansk doit faire face à une nuit continue de décembre à janvier et le photographe Amos Chapple a pris un nouvel iPhone 11 Pro pour le capturer. Mourmansk est la plus grande ville du cercle arctique, et c'est l'endroit idéal pour mettre le mode nuit à l'épreuve.

Et c'est exactement ce qu'a fait Chapple. Avec la portabilité de l'iPhone qui fait une impression immédiate sur le photographe.

Le premier matin, je me suis réveillé à Mourmansk, cela m'a vraiment frappé quelle révolution cette génération de téléphone représente. Je suis sorti du lit et je fouillais dans mon étui de voyage pour essayer de trouver mon dentifrice et ma brosse à dents. Cela m'a pris quelques minutes solides. Puis après m'être frotté, j'ai attrapé mon téléphone et je me suis dirigé vers la porte.

Alors que je marchais dans le couloir, je me souviens avoir pensé que j'avais juste eu plus de mal à organiser l'équipement dont j'avais besoin pour me brosser les dents que de me préparer pour une journée de photographie professionnelle de 12 heures. Pas de cartes SD à vérifier, pas de piles de batteries à charger, pas de sac plein d'objectifs… Liberté totale.

Le mode nuit lui-même est devenu une fonctionnalité énorme pour ceux qui utilisent l'iPhone 11 et l'iPhone 11 Pro lorsqu'ils apprécient la photographie de nuit. Et ses capacités sont toujours incroyables, même pour les photographes les plus aguerris.

Le mode nuit de l'iPhone est la technologie d'appareil photo la plus sorcière que j'aie jamais utilisée. Je ne le comprends toujours pas. Je photographiais des expositions de trois secondes faites à la main, mais je n'ai jamais vu de mouvement flou. Tous les clichés que j'ai faits étaient vifs.

Plus étrange encore, chaque fois qu'il y a eu des mouvements dans le cadre, comme une personne qui marche ou des chutes de neige, l'appareil photo s'est figé, ou n'a que légèrement brouillé ce mouvement, alors qu'il absorbait la lumière pour une longue exposition.

Fait intéressant, lorsque l'appareil photo détecte qu'il est sur un trépied, il se comporte exactement comme un appareil photo normal.Par conséquent, lors d'une longue exposition, les gens qui marchent ou qui tombent de la neige deviennent tout simplement flous. J'ai pris un trépied avec moi mais je ne l'ai presque jamais utilisé après avoir remarqué cet interrupteur que l'appareil photo fait

Cependant, Chapple note quelque chose qui a été une irritation pour beaucoup – l'incapacité d'activer le mode nuit à la demande.

Le plus gros problème avec le mode nuit est qu'Apple insiste sur le fait qu'ils connaissent le mieux – donc l'appareil photo ne commute que l'option pour utiliser le mode nuit dans les scènes très sombres.