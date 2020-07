Un professeur s’attaque à un mystère de plus sur la mécanique quantique

Cette visualisation générée par ordinateur montre le modèle ondulatoire d’une «poignée de main quantique» entre un atome d’hydrogène émettant de l’énergie et un autre atome recevant l’énergie. (J. Cramer et C. Mead via arXiv)

Le physicien de l’Université de Washington, qui a déjà mené une expérience de financement participatif sur la causalité en arrière, envisage maintenant une solution potentielle à l’un des casse-tête les plus anciens de la mécanique quantique.

John Cramer, professeur émérite de physique à l’UW, s’est associé à l’ingénieur électricien et physicien de Caltech Carver Mead pour proposer une explication sur la façon dont l’état indéfini à un, zéro, vivant et mort d’un système quantique se traduit par une observation définitive – un phénomène connu sous le nom d’effondrement de la fonction d’onde.

«Jusqu’à présent, le mécanisme de l’effondrement de la fonction d’onde a été considéré comme un mystère déconnecté de la mécanique des vagues établie. Le résultat a été qu’un grand nombre de tentatives pour l’expliquer ont cherché ailleurs », a déclaré Cramer à . dans un e-mail.

« Dans notre travail, nous avons découvert que l’effondrement de la fonction d’onde, au moins dans un cas simple, est implicite dans le formalisme existant », a-t-il dit, « tant que l’on permet l’utilisation de potentiels électromagnétiques avancés et retardés ».

En d’autres termes, l’explication nécessite d’accepter la possibilité que le temps puisse s’écouler aussi bien en arrière qu’en avant. Et pour certains physiciens, cela pourrait être un trop grand bond en avant.

Le physicien John G. Cramer Jr. est professeur émérite à l’Université de Washington. (Photo de Kathryn Cramer)

« La plupart des gens n’aiment pas l’idée d’avoir le type de symétrie temporelle qui implique que le temps n’est pas à proprement parler une rue à sens unique », a reconnu Cramer lors d’un entretien téléphonique.

Néanmoins, l’idée gagne du terrain. Un document de recherche riche en mathématiques exposant le concept a été soumis à la revue en libre accès Symmetry, et Cramer a déclaré qu’il y avait de fortes chances qu’il soit accepté pour publication maintenant que lui et Mead ont répondu aux questions soulevées lors de l’examen par les pairs.

« Nous sommes sur le point de renvoyer une version révisée du journal au journal », a-t-il déclaré.

Le concept comprend des éléments de ce que Cramer appelle l’interprétation transactionnelle de la mécanique quantique, qu’il a présenté dans un livre de 2016 intitulé «La poignée de main quantique». Cette interprétation, que Mead a étoffée dans des travaux ultérieurs, donne une nouvelle tournure à l’interaction entre les systèmes quantiques.

La plupart des physiciens visualisent l’émission d’énergie électromagnétique d’un atome sous forme de particules – à savoir, des photons. Mais dans l’interprétation de Cramer, le transfert d’énergie entre les atomes est une transaction à double sens impliquant des ondes plutôt que des particules. Un ensemble d’ondes se propage depuis la source pour interagir avec un autre ensemble d’ondes de «confirmation» inversées dans le temps depuis la destination. Les interactions entre les ondes de temps en avant et les ondes de temps en arrière déterminent rapidement où l’énergie finit, a déclaré Cramer.

« L’idée dans l’interprétation transactionnelle est que vous l’utilisez comme une sorte de situation symétrique dans le temps, dans laquelle il est normal que les choses reculent dans le temps et avancent dans le temps, dans le cas limité où vous le faites cette poignée de main », a-t-il dit.

Si le renversement du temps existe réellement, cela ouvrirait-il la porte au type de voyage dans le temps vu dans des films tels que «Retour vers le futur»? Malheureusement pour Doc Brown, Dame Nature est «très intelligente pour ne pas vous laisser entrer dans l’action», a déclaré Cramer. L’effet de symétrie temporelle fait fonctionner les équations, mais il n’apparaîtra pas dans les observations du transfert d’énergie.

Ce fut également le cas il y a cinq ans pour les expériences de rétrocausalité de Cramer. Les schémas d’interférence qu’il espérait fourniraient les preuves cruciales d’une causalité rétrograde ont fini par s’annuler.

« La nature envoie des messages plus rapidement que la lumière et dans le temps, mais elle ne vous laisse pas entrer dans l’action », a déclaré Cramer. « Il est bloqué par ce processus. »

Dans leur document de recherche, les deux physiciens ne considèrent que le cas du transfert d’énergie entre deux atomes d’hydrogène, mais Cramer a déclaré que le concept pourrait être étendu à plusieurs atomes dans un système.

Existe-t-il un moyen de prouver ou de réfuter l’interprétation apparemment erronée proposée par Cramer et Mead? C’est délicat: par définition, une interprétation de la mécanique quantique est jugée en fonction de son adéquation avec les mathématiques qui sous-tendent les phénomènes quantiques bien connus.

« Ce que vous devez faire est de voir si votre interprétation peut expliquer autant d’expériences que possible », a déclaré Cramer. « Mon interprétation transactionnelle explique en détail plus de 26 expériences différentes en optique quantique – comment fonctionnent les poignées de main pour faire ressortir ce qui est observé dans les expériences. »

Il n’a pas encore trouvé d’expérience qui exclut l’interprétation, mais reconnaît qu’il reste probablement beaucoup plus d’expériences à vérifier.

Cramer s’intéresse particulièrement à une expérience connue sous le nom de TEQ, qui signifie «TEsting la grande échelle de la mécanique quantique». L’expérience a remporté une subvention de 4,4 millions d’euros (5 millions de dollars) de la Commission européenne et a été présentée la semaine dernière dans le New York Times Magazine.

Les chercheurs de TEQ visent à déterminer la valeur d’un terme qui, selon eux, devrait être ajouté à l’équation de Schrödinger, qui décrit la fonction d’onde d’un système quantique. Le terme supplémentaire décrirait objectivement comment la fonction d’onde s’effondre, indépendamment de tout observateur.

Cramer a déclaré que TEQ pourrait ne pas se dérouler comme prévu par ses bailleurs de fonds.

« Ce que nous avons démontré ici, c’est le mécanisme par lequel la fonction d’onde s’effondre », a-t-il déclaré. « Et cela signifie, en fait, que ces expérimentateurs perdront leur temps et leurs euros à faire cette mesure, car ils sont presque certains de constater qu’il n’y a pas un tel terme. »

Pour voir comment la poignée de main quantique fonctionne pour deux atomes d’hydrogène, consultez les trois animations dans ce dossier OneDrive.