La conception d’un artiste montre le grand télescope synoptique d’enquête balayant le ciel nocturne au Chili. (Illustration LSST)

Le prochain grand observatoire astronomique au sol, anciennement connu sous le nom de grand télescope synoptique, a été nommé d’après la défunte astronome Vera Rubin – avec un clin d’œil au milliardaire du logiciel de Seattle Charles Simonyi.

Grâce à un acte du Congrès qui est devenu loi en décembre, l’observatoire du Chili financé par les États-Unis est maintenant connu sous le nom d’Observatoire Vera C. Rubin. Le nouveau nom, célébré lors de la réunion de l’American Astronomical Society la semaine dernière, rend hommage à un scientifique qui a documenté des preuves de l’existence de matière noire dans les années 1970 et 1980, et est décédé en 2016. L’Observatoire Vera Rubin devrait entrer en service d’ici 2023 à jettent un nouvel éclairage sur des cibles astronomiques allant des astéroïdes proches de la Terre et des exoplanètes à la matière noire elle-même.

Le télescope à champ large de l’observatoire, qui possède un miroir principal de 8,4 mètres (27,6 pieds), est maintenant connu sous le nom de télescope Simonyi Survey – en l’honneur du directeur du logiciel qui a été le pionnier du développement de Microsoft Word et a continué à faire deux millions de millions. – des voyages en dollars vers la station spatiale internationale. Les responsables du projet LSST, dont les initiales représentent désormais «Legacy Survey of Space and Time», affirment que le nom du télescope reconnaît la contribution de 20 millions de dollars que Simonyi a apportée à l’effort en 2008, au début de sa phase de construction. (Le co-fondateur de Microsoft, Bill Gates, s’est joint à nous à l’époque avec un cadeau de 10 millions de dollars.)

L’honneur de Rubin, qui a raté de recevoir un prix Nobel pendant qu’elle vivait, a été largement salué comme une reconnaissance attendue depuis longtemps – bien que Barbarina Zwicky, la fille de feu l’astronome Fritz Zwicky, ait vu cela comme une légère influence sur le rôle de son père dans le découverte de la matière noire. L’honneur de Simonyi a également suscité des critiques de certains milieux, en partie parce que Simonyi a contribué des centaines de milliers de dollars à la campagne du président Donald Trump et à d’autres causes du GOP.