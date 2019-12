Un projet de vergers scolaires reçoit un don de 100 000 £ de Jony Ive

L'ancien chef du design d'Apple, Jony Ive, a fait don de 100 000 £ (130 000 $) à un projet destiné à planter des vergers scolaires au Royaume-Uni. La somme est suffisamment importante pour financer des vergers dans 1 000 écoles…

NordVPN

La campagne Be A Tree Angel a été créée par le Daily Mail.

Ive a été l'une des quatre personnalités commerciales à faire un don de 100 000 £.

Sir Jony a déclaré que la campagne Be A Tree Angel, dans laquelle des milliers d'arbres seront plantés à travers la Grande-Bretagne, lui tenait à cœur car il trouve les arbres "profondément bons pour apprendre et créer".

L'incroyable don à six chiffres financera 1 000 vergers à planter dans 1 000 écoles à travers la Grande-Bretagne – un héritage approprié d'un designer britannique dont le travail a alimenté l'énorme succès d'Apple (…)

Cela est venu après la grande générosité des chefs d'entreprise la semaine dernière, alors que le magnat du restaurant Richard Caring, le magnat Lord (Alan) Sugar et un homme d'affaires anonyme ont chacun donné 100 000 £. Avec l'engagement de Sir Jony de 100 000 £, leurs dons totalisent 400 000 £ – assez pour financer 4 000 vergers dans les écoles.

Ive a déclaré que les vergers au centre du campus Apple Park à Cupertino, en Californie, étaient une partie «fondamentale» de la conception.

Sir Jony, qui dirige maintenant une entreprise de design, LoveFrom – qui continue de travailler avec Apple – a expliqué pourquoi il avait fait un don à la campagne – et comment il avait créé des hectares de vergers lors de la création du siège social d'Apple en Californie.

Le créateur, originaire de Stafford, a déclaré: «J'adore les arbres et au fil des ans, je les ai grimpés, mangés et tombés, et en ai planté autant que possible.»

Il a ajouté: «J'adore m'asseoir à leur ombre. L'une des idées fondamentales pour la conception d'Apple Park était de créer des hectares de parcs et de vergers. Pouvoir contribuer à un projet qui me tient à cœur est fabuleux. »

Entre la zone intérieure réservée aux employés et les espaces verts extérieurs ouverts au public, Apple Park compte environ 9 000 arbres de plus de 300 variétés, tous originaires de la région.

Photo: Shutterstock

FTC: Nous utilisons des liens d'affiliation auto générateurs de revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d'informations sur Apple: