Un prototype rare de Nintendo PlayStation est aux enchères et peut être le vôtre pour plus de 200 000 $ – .

Il y a quelques années, une photo d’un prototype de Nintendo PlayStation – sans doute la console de jeu vidéo la plus rare de l’histoire – a fait son chemin en ligne. Cela semble certes fou, mais il y a en fait une trame de fond intéressante à une console qui, à première vue, semble complètement inventée.

Selon l’histoire, Sony et Nintendo en 1988 ont signé un accord par lequel Sony fournirait à Nintendo des lecteurs de CD-ROM pour la SNES. À l’époque, l’idée était que la SNES serait en mesure de jouer à des jeux de cartouches Nintendo traditionnels avec des jeux sur disque via la technologie CD-ROM de Sony.

En fin de compte, l’appareil hybride n’a jamais vu le jour, car les deux sociétés ne pouvaient finalement pas résoudre divers problèmes de licence. En bref, l’argent a fini par tuer une console qui aurait pu facilement changer la trajectoire du jeu pour les années à venir.

Avant la conclusion de l’accord, environ 200 prototypes ont été fabriqués. Et tandis que la plupart ont apparemment disparu, un prototype de PlayStation Nintendo fonctionnel et pleinement opérationnel est apparu en 2015.

Et vient maintenant le mot que vous pouvez faire une offre pour cette relique particulière de l’histoire du jeu via Heritage Auctions. L’enchère actuelle s’élève à 48 000 $ et devrait encore augmenter avant la fin de l’enchère du 27 février.

Le récapitulatif des enchères sur la console se lit comme suit:

À un moment donné, l’existence de ce prototype à double marque était un simple mythe, et c’est la toute première fois qu’il sera proposé aux enchères publiques. Il s’agirait du dernier prototype restant des 200 prétendus qui ont été forgés à partir de la joint-venture ratée entre Sony et Nintendo, deux des plus grands concurrents du marché des jeux vidéo pour consoles de salon. Les autres prototypes auraient été détruits depuis. Chez Heritage, nous pouvons attester que le prototype fonctionne, car nous avons joué quelques tours de Mortal Kombat dessus à l’aide d’une cartouche Super Famicom.

Le prototype partage certaines similitudes extérieures avec la Super Nintendo et la Sony PlayStation, mais il a aussi ses propres caractéristiques uniques. Il a non seulement une fente pour les jeux Super Famicom et Super Nintendo, mais un lecteur de CD-ROM qui était destiné à lire des médias sur disque et probablement des jeux vidéo. Bien que le lecteur de CD-ROM ne fonctionnait pas actuellement lors de sa découverte en 2009, il a depuis été réparé par Benjamin Heckendorn, une personnalité de YouTube connue pour ses vidéos de réparation de console. Il a désormais la capacité de lire des CD de musique comme la PlayStation produite commercialement, mais il n’existe aucun logiciel propriétaire connu pendant le développement du prototype.

Le petit écran du prototype sur le dessus de la console montre à l’utilisateur la piste musicale en cours de lecture à partir du CD, ce qui permet à l’utilisateur d’écouter sa propre musique et de jouer à un jeu à cartouche en même temps. Il dispose également d’un port pour casque et d’un bouton de volume indépendant à l’avant de la console, à gauche des deux ports du contrôleur. En tournant la console pour regarder vers le bas, elle a une étiquette avec ce qui semble être un «2» manuscrit. La signification de ce numéro n’est pas claire. En regardant à l’arrière de la console, elle dispose des ports AV Out, S-Video et Multi-out de Super Nintendo. Cependant, il possède également un port mystérieux simplement étiqueté «NEXT», et son objectif est considéré comme inconnu.

L’un des aspects les plus intéressants du prototype est le contrôleur, dont le boîtier arbore la conception d’un contrôleur Super Nintendo aux couleurs Super Famicom. Cependant, ce n’est pas une manette Super Nintendo ordinaire! Bien que le design lui-même soit familier à beaucoup, la marque est ce qui le distingue. Au lieu de Nintendo, “Sony PlayStation” est audacieusement arboré sur le devant de la manette, bien que “Nintendo” soit surélevé en plastique à l’arrière.

La console et la manette montrent des signes de vieillissement caractéristiques de la Super Nintendo. Vraisemblablement, ces pièces sont fabriquées à partir du même type de plastique que la Super Nintendo a été fabriqué à partir: acrylonitrile butadiène styrène, ou ABS pour faire court. Ce plastique est naturellement inflammable, il a donc souvent été traité avec des retardateurs de flamme, le brome étant le plus courant. Comme le brome est exposé aux rayons ultraviolets, il s’oxyde et provoque la coloration jaune. Étant donné que la coque de la console est composée de différentes pièces, il est possible que le rapport ABS / retardateur de flamme ait été mélangé plus précisément pour certaines pièces de la coque que pour d’autres.

Le lot comprend également ce que l’on appelle souvent le «chariot de démarrage» ou le «chariot de débogage», ce qui permet au système d’activer le port du CD-ROM et d’accéder au système d’exploitation Super Disc de la console. Le boîtier a la forme d’une cartouche Super Famicom et le texte «Nintendo Super Famicom Cassette» est imprimé dans la partie arrière de la coque. Une étiquette manuscrite orne le devant où une étiquette produite commercialement irait généralement. Il s’agit d’une date du 6 octobre 1992 ou du 10 juin 1992. La date n’est pas confirmée.

À un moment donné, cette unité particulière appartenait au fondateur, premier président et premier directeur général de Sony Computer Entertainment, Inc. Olaf Olafsson. Olaf a finalement quitté Sony pour rejoindre Advanta Corporation, et est devenu son président en 1998. Un peu plus d’un an plus tard, Olaf a quitté Advanta pour rejoindre Time Warner – mais il a laissé son prototype de Nintendo PlayStation à Advanta. À peu près à cette époque, Advanta a déposé son bilan et a commencé à tout rassembler dans son siège social pour vendre aux enchères. Comme le raconte l’histoire, le prototype de la Nintendo Play Station a été regroupé avec des éléments divers qui ont été emballés avec un lot de groupe, dont le contenu était voilé. Un bel œuf de Pâques pour le soumissionnaire gagnant, en effet!

De loin, c’est sans doute l’un des artefacts les plus notoires, mystérieux et controversés de l’industrie du jeu vidéo. Ce prototype a fait le tour du monde et vice versa, admiré et apprécié par les amateurs de jeux vidéo de partout. Même s’il s’agit de la clôture de cette partie de son récit, il continuera à rester un élément pivot de l’histoire du jeu vidéo, peu importe où il se termine.

Source de l’image: Heritage Auctions

Utilisateur de Mac depuis toujours et passionné d’Apple, Yoni Heisler écrit sur Apple et l’industrie des technologies en général depuis plus de 6 ans. Ses écrits ont été publiés dans Edible Apple, Network World, MacLife, Macworld UK et, plus récemment, TUAW. Lorsqu’il n’écrit pas et n’analyse pas les derniers événements avec Apple, Yoni aime assister à des spectacles d’Improv à Chicago, jouer au football et cultiver de nouvelles dépendances à la télévision, les exemples les plus récents étant The Walking Dead et Broad City.

