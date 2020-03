Un rapport affirme que la nouvelle puce A12Z Bionic de l’iPad Pro n’est qu’un «A12X renommé avec un cœur de processeur graphique activé»

Les premiers repères et critiques de l’iPad Pro 2020 ont indiqué que les performances n’étaient que légèrement meilleures que l’iPad Pro 2018. Le modèle de cette année dispose d’un nouveau processeur A12Z Bionic, mais les premières indications de Notebook Check suggèrent qu’il existe des différences physiques minimes par rapport au processeur A12X Bionic de l’iPad Pro 2018.

Dans son communiqué de presse pour le nouvel iPad Pro, Apple a déclaré que l’un des changements apportés au processeur A12Z Bionic était l’ajout d’un huitième noyau GPU. Notebook Check, cependant, affirme qu’il a confirmé que le processeur A12X Bionic de 2018 dispose en fait de 8 cœurs GPU, mais que celui-ci est désactivé. Cela impliquerait qu’Apple a simplement activé ce huitième cœur GPU et changé le nom marketing du processeur.

Le rapport cite la confirmation de TechInsights, une entreprise concentrée sur la révélation des entrailles des SoC:

Yuzo Fukuzaki, l’un des Senior Technology Fellows de TechInsights, a confirmé que oui, le A12X possède physiquement 8 cœurs de processeur graphique. En ce qui concerne l’A12Z, nous prévoyons d’effectuer une analyse du plan d’étage pour confirmer toute différence par rapport à l’A12X. »

Notebook Check continue pour expliquer plus:

Essentiellement, cela signifie que les A12X et A12Z sont la même puce physique (en attendant les résultats de l’analyse du plan d’étage A12Z) avec le même nombre physique de cœurs CPU et GPU. Anandtech estime que l’A12Z pourrait, en fait, être une variante rebaptisée de l’A12X.

Une possibilité, comme suggéré dans le rapport, est qu’Apple ne souhaite pas développer un nouveau processeur A13X pour la mise à jour du printemps de l’iPad Pro. Les rapports suggèrent qu’une nouvelle révision de l’iPad Pro est à venir cet automne, et il pourrait très bien comporter un processeur A14X.

Comme nous l’avons noté dans notre revue d’examen plus tôt cette semaine, l’actualisation de l’iPad Pro 2020 ressemble à une actualisation itérative par rapport au modèle 2018. Le plus grand changement est le nouveau scanner LiDAR à l’arrière, mais nous attendons toujours plus d’applications pour tirer parti de ce matériel.

Il y a aussi le nouveau Magic Keyboard avec trackpad, mais même cela fonctionne avec l’iPad Pro 2018.

Nous nous attendons également à en savoir plus sur le processeur A12Z Bionic de l’iPad Pro 2020 au fil du temps et sur une surface de démontage plus détaillée.

