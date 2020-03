Un rapport souligne que le support client d’Apple n’est pas suffisamment préparé pour faire face aux problèmes de Mac Pro

Un rapport d’AppleInsider met en lumière le fait que le personnel d’Apple n’est pas suffisamment formé et préparé pour faire face aux problèmes de Mac Pro. Leur production Mac Pro a commencé à présenter des problèmes, mais a trouvé l’expérience de support Apple moins que satisfaisante.

Dans un cas clair d’Apple Stores n’étant pas prêt à entretenir efficacement le Mac Pro, le rapport décrit comment un Apple Store Genius a essayé d’alimenter la machine en branchant un chargeur USB-C de MacBook PRO sur l’un des ports Thunderbolt du Mac Pro.

AppleInsider a rencontré des problèmes à chaque étape de la chaîne AppleCare. Tout d’abord, ils ont essayé l’assistance téléphonique.

Le premier agent n’était pas qualifié pour traiter avec le Mac Pro. AppleInsider a été transféré à un autre agent, censé faire partie de l’équipe d’assistance spéciale Mac Pro, mais ils n’ont toujours pas pu aider. Une fois qu’ils sont finalement parvenus à la bonne personne, il ne semble pas que le support téléphonique sache vraiment comment gérer les problèmes.

Il suivait un ensemble de solutions scriptées qui n’avaient pas vraiment de sens et ne savaient pas où se trouvaient les différentes parties du Mac Pro lui-même. À un moment donné, il commence à nous donner des instructions sur un hack pour faire fonctionner la machine sans étui avant de l’abandonner en disant: «c’est trop pour un consommateur.»

Ils sont donc invités à amener l’ordinateur sur l’Apple Store. Les techniciens du magasin n’étaient apparemment pas familiers avec les différents besoins du Mac Pro, essayant d’utiliser un câble d’alimentation standard pour démarrer la machine car ils n’avaient pas de câbles d’alimentation Mac Pro en stock. Cela a ensuite conduit à l’anecdote susmentionnée du Genius branchant un câble dans l’un des ports Thunderbolt 3 de la tour, probablement parce que c’est le port de chargement d’un MacBook moderne.

Ils ont finalement dû laisser la machine au magasin pour y travailler. Le site rapporte que la formation pour le Mac Pro est très rare chez Apple Retail. Il affirme que sur les 27 magasins Apple pour lesquels ils ont des informations, plus de la moitié ont une ou moins de personnes formées pour entretenir le Mac Pro. Naturellement, ces quelques employés bien informés ne sont pas garantis d’être présents au magasin à chaque heure de la journée.

À moins que vous ne soyez une entreprise disposant d’un contrat d’assistance de grande valeur avec Apple, il ne semble pas qu’Apple ait configuré des ressources suffisantes pour conseiller et traiter les problèmes Mac Pro. Le Mac Pro n’est peut-être pas un vendeur de volume pour Apple, mais chaque acheteur paie 6000 $ ou plus – et le niveau de support sur les machines de cette gamme de prix devrait être meilleur qu’il ne l’est.

Il peut être déraisonnable de s’attendre à ce qu’Apple forme chaque employé de l’Apple Store à gérer le Mac Pro ainsi qu’un iPhone ou un iPad, mais ce qu’Apple Insider a vécu était inacceptable. Notez également qu’ils ne sont allés à l’Apple Store que parce que la supposée équipe d’assistance téléphonique de Mac Pro leur a dit d’y aller.

