Un regard plus attentif sur la superbe conception de l’iPhone 12 d’Apple

La conception de l’iPhone 12 d’Apple est-elle vraiment importante? En tant qu’entreprise de matériel informatique avant tout, Apple s’est bâti une réputation pour la conception de certains des appareils les plus emblématiques et visuellement époustouflants de tous les temps. Des ordinateurs portables iMac et MacBook aux iPhones, iPads et Apple Watch, la société n’a pas encore réussi son pari. Il ne fait aucun doute que les designs d’Apple continuent de renforcer l’attrait de ses différentes gammes de produits, mais nous constatons de plus en plus de preuves que l’apparence des iPhones de la société n’est pas un facteur aussi important que beaucoup de gens le croient. Rappelez-vous à quel point de nombreux fans d’Apple étaient irrités quand Apple est passé d’une actualisation de la conception de l’iPhone tous les deux ans à tous les trois ans? Les fans d’Apple ont donné l’impression que le monde touchait à sa fin en 2016 lorsque Apple a sorti la série iPhone 7 qui ressemblait exactement à l’iPhone 6 et à l’iPhone 6, et pourtant les ventes ont continué de monter en flèche. Plus récemment, nous avons vu de nombreuses plaintes concernant la série iPhone 11, qui ressemble à l’iPhone XR / XS de l’année dernière et à l’iPhone X de 2017. Et voilà, Apple a établi un record de ventes trimestrielles au cours du trimestre de décembre grâce à une incroyable fortes ventes d’iPhone 11. Sinon pour l’épidémie de coronavirus, l’entreprise pourrait avoir continué à établir des enregistrements.

Il est en effet de plus en plus clair que les consommateurs typiques n’accordent pas autant d’importance à la conception d’un iPhone qu’aux fans inconditionnels d’Apple, ce qui est logique. Alors que les passionnés de technologie ont tendance à passer à un nouveau modèle d’iPhone chaque année, les consommateurs typiques conservent leurs smartphones plus longtemps que jamais. Peu importe si l’iPhone a la même apparence pendant trois ans si vous conservez votre iPhone pendant quatre ans, voire cinq? Pourtant, 2020 est passionnant parce qu’Apple donnera enfin à l’iPhone sa première refonte majeure du design depuis 2017, y compris la première nouvelle forme de boîtier depuis encore plus loin en 2014. Maintenant, il est temps de regarder de plus près la fuite de la conception de l’iPhone 12 qui a Les fans d’Apple bourdonnent.

Les nouveaux iPhone 12, iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max d’Apple ne seront évidemment pas annoncés avant septembre prochain, donc rien de ce que vous voyez à leur sujet sur le Web n’est officiel. Cela dit, la plupart des informations proviennent de Ming-Chi Kuo, analyste de TF International Securities, donc elles sont aussi proches que possible des autorités. Kuo a une longue expérience dans la fuite d’informations précises sur les produits Apple non publiés, et il est de loin l’initié Apple le plus précis du marché.

Dans cet esprit, les gens ont pris les détails que Kuo a rapportés jusqu’à présent sur la prochaine série d’iPhone 12 et l’ont utilisé pour visualiser la prochaine série d’iPhone de prochaine génération. Selon ses sources, la gamme Apple iPhone 12 comportera un nouveau design avec des bords métalliques plats autour du périmètre au lieu des bords arrondis que nous avons vus sur les iPhones depuis les débuts de l’iPhone 6 et de l’iPhone 6 Plus en 2014.

Les téléphones iPhone 12 et iPhone 12 Pro d’Apple seront apparemment une version modernisée du design de l’iPhone 4 et de l’iPhone 5 que les gens adoraient, et nous avons hâte de voir la version finale. Le seul inconvénient, semble-t-il, est que les nouveaux modèles d’iPhone 12 auront toujours une encoche en haut de leurs écrans. Alors que d’autres fabricants de smartphones continuent de se rapprocher de la conception tout écran que tout le monde veut, la technologie de reconnaissance faciale 3D sophistiquée d’Apple liée à Face ID est un obstacle que la société n’a pas encore surmonté.

Avec tout cela à l’esprit, nous avons pensé que ce serait le bon moment pour revenir en arrière et regarder certains des rendus iPhone 12 et iPhone 12 Pro qui sont apparus ces derniers mois. Nous les avons commandés des moins susceptibles de ressembler à la gamme actuelle d’iPhone 12 d’Apple aux versions les plus réalistes, et nous couvrirons ce que chaque conception a de bien ou de mal.

Publié par la chaîne YouTube ConceptsiPhone au début du mois de janvier, il s’agit peut-être du concept iPhone 12 ou iPhone 12 Pro le plus consulté. Ces bords plats de l’iPhone 5 sont fantastiques, mais il y a deux gros problèmes avec ces rendus. Tout d’abord, la caméra à l’arrière est probablement fausse – Apple aurait ajouté un capteur ToF à la caméra de l’iPhone 12 Pro et de l’iPhone 12 Pro Max, mais ce ne serait pas un grand quatrième objectif comme celui-ci. Et deuxièmement, ces maquettes iPhone 12 n’ont pas une encoche dans leurs écrans.

Ensuite, nous avons une visualisation encore plus élégante du design de l’iPhone 12 Pro d’Apple du graphiste Pallav Raj. Celui-ci est également apparu au début de janvier et il fait également les deux mêmes grosses erreurs que les rendus précédents ont faits. L’appareil photo à l’arrière est tout faux, et il n’y a pas d’encoche sur l’écran. Cela dit, la conception tout écran ici a des lunettes beaucoup plus étroites, améliorant ainsi l’apparence générale du téléphone. Quand Apple a finalement compris comment cacher tous ses capteurs derrière des parties actives de l’écran d’une manière qui peut être produite en masse, c’est probablement à quoi ressemblera son iPhone. Ne vous attendez pas à voir quelque chose comme ça avant l’iPhone 14 ou l’iPhone 15, cependant.

La vidéo ci-dessus a été partagée par ConceptsiPhone fin janvier, et elle se rapproche probablement encore plus de la conception actuelle de l’iPhone 12 d’Apple. La caméra pourrait finir par être une représentation précise de la disposition de la caméra arrière du véritable iPhone 12 Pro, mais l’avant est toujours faux. Cela dit, il a été rapporté qu’Apple testait un prototype d’iPhone 12 qui a éliminé l’encoche et placé des capteurs plus petits dans la lunette supérieure du téléphone. Ce prototype aurait pu ressembler à ceci, mais ce n’est pas le design final qui devrait entrer en production cette année.

Également partagée fin janvier, cette vidéo montre des rendus iPhone 12 Pro réalisés par la graphiste Jermaine Smit, alias Concept Creator. D’après ce que nous avons entendu jusqu’à présent, il s’agit d’une représentation assez précise de ce que Apple a prévu pour nous en septembre prochain. Cependant, il y a un problème flagrant, et nous en discuterons ci-dessous.

Enfin et surtout, nous avons partagé une maquette sur la chaîne YouTube EverythingApplePro à la fin du mois dernier. Cet iPhone 12 Pro et celui de celui que nous avons couvert avant le sont probablement même en termes de précision de conception. Ils ont tous deux une caméra à triple objectif à l’arrière qui ajoute un petit capteur ToF à la configuration actuelle de la caméra iPhone 11 Pro, et ils ont également une encoche à l’avant en haut de l’écran. La plus grande différence est la couleur – les nouveaux iPhone 12 Pro et Pro Max d’Apple sont censés venir dans une nouvelle couleur bleu marine élégante, mais la vidéo précédente montrait le téléphone dans une turquoise.

Zach Epstein a travaillé dans les TIC et ses environs pendant plus d’une décennie, d’abord dans le marketing et le développement commercial avec deux opérateurs privés, puis en tant qu’écrivain et éditeur couvrant les actualités commerciales, l’électronique grand public et les télécommunications. Le travail de Zach a été cité par d’innombrables publications d’actualité. Il a également été récemment nommé par Forbes l’un des 10 meilleurs «influenceurs mobiles puissants» au monde, ainsi que l’un des 30 meilleurs experts de l’Internet des objets du magazine Inc..

.