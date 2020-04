un remboursement total des frais circule en ligne, mais c’est une arnaque

Un groupe d’attaquants a jugé bon de développer une nouvelle méthode d’arnaque et, pour être plus crédible, il a cru bon d’utiliser le nom du Rai, société de radio et de télévision bien connue. Malheureusement, les victimes touchées sont nombreuses et continuent d’augmenter de manière significative jour après jour à cause de ce piège sournois.

Cette fois, les pirates ont frappé leurs victimes en leur faisant croire qu’elles étaient remboursement complet de la licence Rai directement crédité sur votre compte bancaire ou postal. Attention donc aux e-mails dans le courrier électronique car ce pourrait être le énième piège.

Frais Rai: pas de remboursement pour les consommateurs, c’est encore une autre arnaque

S’il y en a email suspects du Rai dans sa boîte mail il vaut mieux se méfier car les victimes sont encore nombreuses. Malheureusement, c’est encore une autre tenter de phishing avec lequel le les pirates parviennent à prendre des données personnelles pour accéder directement à la banque ou au compte postal.

D’après ce que disent les communications, le les pirates ils envoient des messages à leurs victimes en falsifiant l’expéditeur et en insérant un logo officiel de l’entreprise, dans ce cas ils utilisent celui de l’entreprise Rai. Pour recevoir le remboursement directement sur le compte bancaire ou postal, ils doivent ouvrir un lien ci-dessous dans l’e-mail et remplir un formulaire avec des informations personnelles.

Malheureusement, leurs informations sont entre les mains des malfaiteurs dès que les victimes confirment le procès. Une fois livré, le les pirates ils peuvent également accéder au compte courant grâce à un équipement spécifique et le vider en quelques minutes.

Pour éviter de tomber dans ces pièges sournois il est bon d’utiliser des solutions appropriées telles que, par exemple, toute application ou logiciel phishing.