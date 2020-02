Un responsable de l’industrie dit que quelque chose arrive encore mieux que la PS5 ou la Xbox Series X – .

Les jeux sur console devraient faire l’objet d’une mise à niveau majeure cette année, car Sony et Microsoft publieront de nouvelles plates-formes offrant des performances qui effaceront leurs prédécesseurs. Les puces personnalisées d’AMD et les disques SSD rapides devraient augmenter considérablement la vitesse et la puissance de traitement, et la PS5 et la Xbox Series X devraient permettre des types totalement nouveaux d’expériences de jeu que les joueurs devraient aimer. Mais Nvidia pense qu’elle a quelque chose de mieux qu’une console de jeux vidéo dédiée, un appareil qui deviendra la configuration la plus populaire au monde pour les jeux: l’ordinateur portable.

Le PDG de Nvidia, Jensen Huang, a abordé la question lors du rapport sur les résultats du quatrième trimestre de la société, via Seeking Alpha. L’exécutif a fait l’éloge des cartes graphiques GeForce RTX de la société qui ont été adaptées pour être utilisées dans des «ordinateurs portables fins et légers:»

La deuxième partie de notre activité qui évolue dans le jeu est la quantité de ventes d’ordinateurs portables et le succès de Nintendo Switch a vraiment changé le profil de notre activité globale de jeu. Notre entreprise de portables, comme Colette l’a mentionné plus tôt, a connu une croissance à deux chiffres pendant huit trimestres consécutifs et il s’agit incontestablement d’une nouvelle catégorie de jeux. Comme si c’était une nouvelle console de jeu. Je pense que ce sera la plus grande console de jeu au monde. Et la raison en est qu’il y a plus de personnes avec des ordinateurs portables que n’importe quel autre appareil.

Et donc le fait que nous ayons pu intégrer RTX dans un ordinateur portable mince et léger, un ordinateur portable mince et léger est vraiment une percée. Et c’est l’une des raisons pour lesquelles nous constatons un tel succès dans les ordinateurs portables.

Huang a raison de supposer que plus les ordinateurs portables sont puissants en matière de jeux, plus il est probable que les acheteurs d’ordinateurs portables utilisent ces appareils pour jouer à des jeux. Mais cela ne signifie pas que les GPU RTX vont bientôt porter un énorme coup aux consoles, en particulier pas la très attendue PS5 et la nouvelle Xbox Series X.

Nous avons vu plusieurs «tueurs de consoles» au fil des ans, et aucun d’entre eux ne s’est avéré réellement gêner les ventes de consoles. L’affirmation de Huang selon laquelle les ordinateurs portables alimentés par RTX pourraient devenir la plus grande console de jeu au monde tombe dans la même catégorie de “console killer”. Cependant, il peut y avoir une part de vérité à cela, mais nous devrons attendre quelques années de plus pour voir si cela se prolonge. Plus il y a d’ordinateurs portables avec un ordinateur portable RTX GPU prêt à jouer que les vendeurs vendent, plus cette remarque sera vraie. Mais tous ces ordinateurs portables ne seront pas utilisés pour les jeux ou même achetés en pensant aux jeux. Et les consoles de jeux comme la PS5, la Xbox et le Switch continueront probablement à se vendre très bien pendant longtemps.

Pour mettre les choses en perspective, Sony a vendu près de 110 millions d’unités PS4 sur une période de sept ans, tandis que Microsoft a vendu environ 50 millions d’unités Xbox au cours de la même période. Et au cours des trois dernières années seulement, Nintendo a vendu plus de 50 millions de consoles Switch.

Source de l’image: Joeri Mostmans / Shutterstock

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme un passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à rester loin d’eux, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

.