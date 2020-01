Un robot aide à traiter un homme atteint de coronavirus dans une salle d’isolement spéciale à l’hôpital au nord de Seattle – .

Une machine de télésanté InTouch Vici comme celle qui traite un patient à Everett, Washington (Photo InTouch)

L’homme soigné pour ce qui était initialement le premier cas connu de coronavirus aux États-Unis est soigné dans une salle spécialement conçue au Providence Regional Medical Center à Everett, Washington, et un robot aide à ce processus.

Selon des informations parues dans The Guardian, CNN et le journal Everett Herald, l’homme dans la trentaine est un résident du comté de Snohomish qui s’était récemment rendu à Wuhan, en Chine, où le virus est originaire. Il a été transporté à l’hôpital au nord de Seattle en ambulance et se trouvait dans une civière de protection, appelée isopode, avant d’être placé dans une salle de protection.

À l’intérieur de la salle, l’homme a été soigné par un robot, équipé d’un stéthoscope qui prend ses signes vitaux et permet aux médecins de communiquer avec lui à travers un grand écran, selon le Dr George Diaz, chef de la division des maladies infectieuses à l’hôpital .

“Le personnel infirmier dans la salle déplace le robot pour que nous puissions voir le patient à l’écran, lui parler”, a déclaré Diaz à CNN. L’utilisation du robot minimise l’exposition du personnel médical à l’homme infecté.

Selon le Herald, la zone isolée à deux lits serait éloignée des autres unités de l’hôpital et dispose d’un filtre à air séparé. Il a été créé il y a environ cinq ans lors de la crise d’Ebola, et c’est la première fois qu’il est utilisé dans un scénario réel.

Pendant ce temps, au Fred Hutchinson Cancer Research Center de Seattle, plus de spécialistes apportent leur expertise dans le suivi de l’évolution du virus en temps réel.

Le Dr Trevor Bedford, membre associé de la Division des vaccins et des maladies infectieuses de Fred Hutch, utilise des ordinateurs puissants et des méthodes statistiques complexes pour étudier la propagation et l’évolution rapides des virus. Ses collègues ont créé des visuels d’un arbre phylogénique et une carte traçant l’évolution des bétacoronavirus de type SRAS, y compris six échantillons de l’épidémie de Wuhan.

Bedford collabore avec des collègues du monde entier pour suivre les changements évolutifs des maladies infectieuses. Les projets précédents (qui peuvent tous être consultés sur le site Web open-source, nextstrain) ont suivi Ebola, MERS, influenza et Zika, pour n’en nommer que quelques-uns.

L’épidémie de coronavirus est en augmentation, selon les chiffres des mises à jour en direct du New York Times sur le sujet. Le nombre de morts en Chine a dépassé 80 et 110 personnes aux États-Unis sont en cours d’évaluation.