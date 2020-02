Un Ryzen 9 3950X coûterait le double sans l’architecture MCM

L’architecture MCM utilisée par AMD a marqué un tournant dans le secteur des processeurs x86, à la fois dans ses aspects de haute performance et de consommation générale. Grâce à lui, il a été possible de créer des puces comme le Ryzen 9 3950X, un processeur de 16 cœurs et 32 ​​threads qui a un prix qui, il y a un an, aurait été impensable.

Le développement d’un processeur basé sur l’architecture de noyau monolithique implique un processus beaucoup plus compliqué et coûteux dans toutes ses phases, c’est-à-dire à partir du moment où il est conçu sur papier jusqu’au point où il est nécessaire de le porter sur la plaquette. La raison est très simple, sa structure est plus complexe et la marge d’erreur est nulle.

Nous comprendrons mieux avec un exemple. Un processeur comme le Intel Core i9 7960X somme 16 coeurs et 32 ​​fils intégrés dans une conception de noyau monolithique. Cela signifie que tous ces cœurs sont intégrés dans une seule tablette en silicium, et à côté d’eux «d’autres» éléments clés, tels que le contrôleur de mémoire, coexistent. L’intégration de tous ces éléments dans une seule tablette de silicium est compliquée, et la production aussi, car il y a plus de chances que quelque chose se passe mal, et si cela se produit, le résultat peut être des puces défectueuses ou inutilisables.

Par contre, le Ryzen 9 3950X possède 16 cœurs et 32 ​​threads, mais ils sont intégrés dans un conception MCM simplifiée. Cela signifie que nous avons un total de trois plots de silicium, deux qui intègrent huit cœurs et les mémoires cache de premier, deuxième et troisième niveau, fabriqués en processus de 7 nm, et un autre en processus de 12 nm qui intègre tous les éléments I / O. Ces trois blocs de silicium communiquent via un système Tissu infini C’est une conception plus simple, ce qui signifie qu’il y a moins de chance que quelque chose se passe mal, et si cela se produit, les conséquences ne sont pas si graves.

Cette explication simple nous permet de comprendre pourquoi il y a une si grande différence de coûts lors de l’utilisation de l’une ou l’autre architecture, et cela se voit dans le prix des deux processeurs. Le Ryzen 9 3950X a un prix de vente recommandé de 759 euros, bien que la demande soit si élevée et le stock si bas qu’il soit passé à environ 800 euros. Pour sa part, le Core i9 7960X a atteint le marché avec un prix approximatif de 1800 euros.

Un noyau monolithique Ryzen 9 3950X pourrait coûter environ 1400 euros

C’est clair, ce n’est pas pareil d’avoir une conception simplifiée qui nous permet de monter des configurations multicœurs ajout de petits tampons en silicone de huit cœurs qui doivent sortir d’une plaquette une énorme tablette qui, comme nous l’avons dit précédemment, intègre l’ensemble des éléments nécessaires à la création d’un processeur.

À la fois techniquement et économiquement, le premier a une viabilité nettement supérieure. Son impact sur une tranche de silicium est moindre, ce qui se traduit par plus de puces par unité, et a une complexité beaucoup plus faible, ce qui implique que nous obtiendrons une plus grande quantité de puces fonctionnelles. Tout cela se traduit par une réduction significative des coûts de production, et laisse plus de marge de manœuvre lors de l’établissement du prix de vente.

Dans l’image ci-jointe, gracieuseté de Guru3D, nous pouvons voir que la réduction des coûts permise par l’architecture MCM à base de copeaux, Présent dans le Ryzen 9 3950X et dans toutes les lignes Ryzen 3000, Ryzen Threadripper 3000 et EPYC Rome, il est très marqué et perceptible à tous les niveaux.

La réalité est claire, à tel point qu’elle a conduit certains experts à penser qu’Intel pourrait renoncer à l’architecture monolithique à long terme et opter pour une architecture MCM. Pour le moment ce ne sont que des rumeurs, et franchement Je ne le vois pas probable, compte tenu notamment de l’énorme investissement d’Intel dans le processus 10 nm, bien que sa puissance soit incontestable.

La possibilité de géants tels que NVIDIA et la division Radeon d’AMD a également été envisagée adopter cette architecture dans ses nouveaux cœurs graphiques. Ce serait un excellent moyen de surmonter les limitations imposées par les conceptions monolithiques lorsque nous atteignons certains niveaux, mais dans ce secteur, il pose d’autres défis importants qui seraient compliqués à surmonter (coordonner plusieurs blocs de shaders pour fonctionner comme un, et sans perte de performances, par exemple).