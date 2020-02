Un satellite s’arrête avec un autre pour démontrer l’entretien orbital – .

Une image capturée par le satellite MEV-1 de Northrop Grumman montre le satellite Intelsat 901 à une distance d’environ 80 mètres, avec la Terre en arrière-plan. (Northrop Grumman / Photo SpaceLogistics)

Pour la première fois, un satellite commercial s’est amarré à un autre satellite en orbite géosynchrone, démontrant une technologie qui sera cruciale pour le service en orbite et la réduction des déchets spatiaux.

Northrop Grumman a annoncé aujourd’hui que son satellite MEV-1 était entré en contact avec le satellite de télécommunications Intelsat 901 à 23 h 15. PT lundi après une approche prudente de plusieurs semaines. Intelsat a retiré son satellite de 18 ans du service en décembre pour l’expérience.

Intelsat 901 était à court de carburant pour propulseur et approchait de la retraite. Maintenant que les deux engins spatiaux sont amarrés, MEV-1 utilisera son système de propulsion électrique pour pousser le satellite d’Intelsat sur son orbite prévue et prolonger sa durée de vie de cinq ans. Cela reflète la signification de l’acronyme MEV: Mission Extension Vehicle.

Le service d’extension de mission, proposé par la filiale de Northrop Grumman, SpaceLogistics, prévoit d’utiliser des MEV pour garder des engins spatiaux en bonne santé lorsqu’ils manquent de carburant. Lorsque ces satellites vieillissants sont en fin de vie, les MEV en disposeront et passeront ensuite au client suivant. Le coût du service n’a pas été divulgué.