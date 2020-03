un service important pour les utilisateurs est de retour, voici les nouvelles

iliad surprend ses quatre millions et demi d’utilisateurs avec le retour d’un service indispensable pour tout le monde. la nouvelles c’est important après le Giga 50 avec minutes illimitées et SMS avec trafic de données 4G Plus. Voici ce qui est arrivé.

Iliade: après la déception, la nouveauté du passé revient

la Application Iliad sont absolument la chose dont les utilisateurs se plaignent le plus. Au moment de la rédaction du présent document, nous savons que l’App Store et le Play Store ne distribuent pas de plateforme de contrôle pour les compteurs d’offres.

Après la déception de l’arrivée d’un nouveau tarif concurrentiel décidément bon marché, l’opérateur français décide de reprendre le sceptre avec la publication de la demande Config Iliad, désormais disponible pour tous les utilisateurs Android de la boutique Google.

On se souvient que cette plateforme garantit la configuration automatique du Paramètres APN. Au cours des derniers mois, les clients ont utilisé la procédure manuelle peu pratique, mais la version est maintenant de retour. gratuit de l’application qui simplifie la vie de chacun. Il s’ajoute à la plateforme Portabilité série SIM, qui vous permet de copier le numéro de série CCID de la carte, et vers le système de gestion de la carte Secrétariat visuel d’Iliade pour accéder aux messages vocaux laissés par les contacts.

Procédure de configuration manuelle de l’APN

Comme mentionné ci-dessus, les clients peuvent également utiliser le configuration manuelle en définissant correctement les paramètres réseau dans le menu Réseau mobile de votre appareil. Les directives suivantes sont respectées:

APN: iliad

Nom d’utilisateur: vide

Mot de passe: vide

MMSC: http://mms.iliad.it

MCC: laissez la valeur par défaut ou entrez 222 ou 208

MNC: laissez la valeur par défaut ou entrez 50 ou 15.

La procédure est également valable pour les appareils androïde et iOS en l’absence de la demande officielle.