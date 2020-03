Un simple plugin Chrome rend la navigation beaucoup plus rapide et gratuite – .

Google a confirmé qu’il reprenait désormais les mises à jour de Chrome après une brève pause en raison de la nouvelle pandémie de coronavirus, qui a vraiment eu un impact sur tous les derniers aspects de notre vie – même notre navigation sur le Web.

La nouvelle épidémie de coronavirus qui se propage aux États-Unis et en Europe en ce moment affecte tous les derniers aspects de notre vie à ce stade – même notre navigation sur le Web. Google a récemment annoncé qu’il suspendait le déploiement des mises à jour de Google Chrome en raison de complications résultant de l’épidémie de COVID-19, et les nouvelles n’ont pas été aussi surprenantes. Cependant, ce qui a surpris, c’est la rapidité avec laquelle les mises à jour ont repris. Google a maintenant confirmé qu’il reprendra la publication des mises à jour de Google Chrome et de nombreuses nouvelles fonctionnalités sont prévues. Cependant, Google ne semble pas se concentrer sur l’accélération de son navigateur Chrome, et c’est là qu’intervient une formidable extension Chrome gratuite appelée FasterChrome.

Si vous avez votre propre site Web ou si vous êtes impliqué dans le développement Web, il y a de fortes chances que vous ayez entendu parler d’Instant.Page. Pour ceux qui ne le savent pas, il s’agit d’un script simple qui améliore considérablement les temps de chargement des pages sur les sites Web. Comment ça marche, demandez-vous? Ce script astucieux tire parti du fait que lorsqu’une personne sur un ordinateur de bureau passe sur un lien, il y a 50% de chances qu’elle clique dessus. Avec ce script, le site commence à charger certains éléments de la nouvelle page Web en arrière-plan avant même que l’utilisateur ne clique sur le lien, réduisant ainsi le temps nécessaire pour charger la page une fois qu’un lien est réellement cliqué.

La même entreprise propose une extension Chrome populaire appelée FasterChrome, et elle utilise le même principe pour accélérer votre navigation Web sur tous les sites, qu’ils utilisent Instant.Page ou non. Une fois l’extension installée et activée, Chrome commencera automatiquement à précharger certaines données d’une nouvelle page Web chaque fois que vous survolerez un lien pendant au moins 65 millisecondes. Vous pouvez avoir une idée de la durée de 65 millisecondes sur le site Web Instant.Page, mais voici un spoiler: vous ne pouvez pas déplacer votre pointeur vers un lien et cliquer dessus aussi rapidement même si vous essayez.

FasterChrome fait vraiment une énorme différence dans la vitesse de navigation, et il est totalement gratuit à utiliser. Vous trouverez la description complète de l’extension ci-dessous dans le Chrome Web Store, suivie d’un lien pour l’installer sur votre ordinateur.

Naviguez plus rapidement sur le Web.

FasterChrome utilise un préchargement juste à temps; il précharge une page juste avant de cliquer dessus.

FasterChrome fonctionne mieux sur les pages qui se trouvent sur les mêmes sites. Les pages vers des sites externes sont encore plus rapides mais généralement insuffisantes pour être visibles.

Comment ça marche: Avant de cliquer sur un lien, vous passez votre souris dessus. Lorsque vous avez plané pendant 65 millisecondes, il y a une chance sur deux que vous cliquerez, donc FasterChrome commence le préchargement à ce moment, laissant en moyenne plus de 300 ms pour la page à précharger.

Les pages qui déclenchent une action (comme la déconnexion ou la suppression de quelque chose) sont exclues. (FasterChrome ne préchargera pas les pages avec une chaîne de requête (un “?”) Dans leur URL.)

FasterChrome est basé sur instant.page, une bibliothèque que vous pouvez ajouter à votre site en seulement une minute pour lui donner la même vitesse.

Installer FasterChrome

