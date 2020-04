Un smartphone avec un capteur de 192 mégapixels arrive bientôt

Apparemment, en ce qui concerne les mégapixels et les smartphones, il n’y a plus de limite. L ‘avancement technologique en ce sens, elle se poursuit d’année en année avec des sauts incroyables. Une preuve de ce progrès sera un smartphone avec un capteur de 192 mégapixels et le premier modèle pourrait déjà être présenté le mois prochain.

La situation est en fait un peu plus compliquée que cela. Actuellement, il y a quatre candidats pour cette présentation, quatre sociétés différentes qui devraient présenter un smartphone équipé d’un Processeur Qualcomm Snapdragon 765G. selon Station de chat numérique Leakster, le couplage est attendu prochainement.

Les trois sociétés sont Xiaomi, Oppo, Vivo et également Motorola. Quant à ce dernier, nous pourrions déjà l’exclure car la présentation du Edge est prévue avec un capteur de 108 MP à bord.

Le smartphone 192 mégapixels

Le plus probable semble être Xiaomi avec un Remarque moi. La rumeur disait que le fabricant chinois serait le premier à introduire un appareil avec un capteur 150 MP de Samsung. Le même capteur de 192 mégapixels a été joint au Colosse sud-coréen in les principaux concurrents du secteur n’ayant pas encore franchi le seuil des 100 MP, Sony et OmniVision.

Évidemment, un si grand nombre est également presque difficile à imaginer. la le binning utilisé doit être de 9 en 1 comme dans le cas du capteur 150 MP qui pourra prendre des photos avec un maximum de 21 mégapixels. Si le binning je serai 16 en 1 alors l’image aura un maximum de 12 MP. Dans tous les cas, un tel capteur semble plus être un moyen de montrer vos muscles qu’autre chose, mais il sera intéressant de le voir en action.