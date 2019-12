Un smartphone étanche 8 Go de RAM pas cher avec 256 Go de stockage vient d'être mis en vente

Blackview a baissé le prix de son appareil robuste BV9900 phare à seulement 330 $ (255 £, 477 $ AU) pour une durée limitée.

La baisse des prix intervient alors que Blackview cherche à prendre de l'ampleur pour son modèle phare avant le lancement de son premier smartphone robuste 5G, qui s'appellera probablement le BV10000, au début de l'année prochaine.

L'accord BV9900 intervient des semaines après le lancement du BV9800 Pro, un appareil doté d'un capteur d'imagerie thermique FLIR Lepton qui lui donne le mode de visualisation Predator et lui permet de voir dans l'obscurité.

Robuste

Le Blackview BV 9900 n'a pas cette capacité, ce qui explique pourquoi il est en vente à un prix aussi bas, mais il est toujours livré avec un processeur Mediatek Helio P90, 8 Go de LPDDR4X et 256 Go de RAM.

Il est peut-être encore loin de ce que proposent les combinés Android classiques (généralement 12 Go de RAM et 1 To de stockage), mais représente un nouveau sommet par rapport au reste du marché des appareils durcis.

Le Doogee S95 Pro est livré avec 8 Go de RAM mais seulement 128 Go de stockage tandis que l'AGM X3 a un puissant Qualcomm Snapdragon 845, 8 Go de RAM et 256 Go de stockage mais dispose d'Android 8.1 et coûte plus du double du prix du BV9900.

De plus, le nouveau modèle phare de Blackview possède cinq (oui cinq) capteurs de caméra totalisant 87 mégapixels et une plage de températures de fonctionnement entre -30 et 55 degrés centigrades.

Il est également classé IP68, IP69K et MIL-STD-810G avec une charge filaire et sans fil, NFC, un compteur UV, un hygromètre, Corning Gorilla 5 et Android 9.0 Pie.

Ne prenez pas de risques. Protégez vos données avec un fournisseur de notre meilleur guide de stockage cloud